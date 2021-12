Von Tabea Laier

Buchen/Mosbach. Regale und Tische voller Puzzle, Brettspiele, Bausteine und vielem mehr stehen in den Ausstellungsräumen der Digeno, der Dienstleistungsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises. Gefühlte Tonnen an gespendeten Spielsachen sind schon bereit für die Weihnachtsaktion der Digeno, bei der sich Familien mit geringen finanziellen Mitteln Geschenke für ihre Kinder aussuchen können. Der Rest der Spielsachen liegt noch in der Werkstatt und wartet darauf, für die Ausgabe an die Familien vorbereitet zu werden.

Im November konnten gut erhaltene Spielsachen in Buchen und Mosbach gespendet werden. "Wir haben Massen an Spenden bekommen", sagt Anica Carabetta von der Digeno. "Die Leute sind dankbar, wenn sie alte Spielsachen, die sie nicht mehr benötigen, abgeben und ihnen damit ein zweites Leben geben können." Vom ersten Tag der Sammelaktion an seien zahlreiche Spender vorbeigekommen und auch Kinder hätten selbst ihr altes Spielzeug gebracht.

Die Qualität des Spielzeugs ist natürlich unterschiedlich. Von Spielzeug, das nicht mehr zu gebrauchen ist, bis zu Originalverpacktem ist alles dabei. Je nachdem unterscheidet sich auch, inwiefern die Sachen bearbeitet werden müssen. Die neuwertigen und originalverpackten Dinge müssen nur desinfiziert werden. Bei größeren Dingen, wie beispielsweise einem Kaufladen, sind umfangreichere Reparaturen nötig.

In Kleinarbeit reinigen und reparieren die Teilnehmer der Arbeitsgelegenheiten die gespendeten Spielsachen. Foto: Tabea Laier

Zunächst wurden alle gespendeten Spielzeuge aus Buchen und Mosbach zur Digeno nach Mosbach transportiert. Bearbeitet werden die Spielzeugspenden dort in der Werkstatt von fünf Teilnehmerinnen und Teilnehmern der so genannten Arbeitsgelegenheiten, über die arbeitssuchende Menschen eine neue Zukunftsperspektive erhalten.

Ihre Anleiter Sebastian Kretschmer und Arnd Richter koordinieren die Sortierung und Aufbereitung der Spielsachen. "Am aufwändigsten sind die kleinen Teile wie zum Beispiel Legosteine und kleine Figuren", sagt Sebastian Kretschmer. Denn jedes Teil muss einzeln gereinigt und desinfiziert werden. "Das kostet insgesamt schon viel Zeit, denn wir wollen nur einwandfreies Spielzeug verschenken", sagt Kretschmer. Aber das Team liegt gut im Zeitplan, denn der größte Teil ist bereits geschafft.

Das sieht man auch in den Ausstellungsräumen, denn dort liegen schon etliche Spielsachen in ihren Regalen fertig für die Ausgabe bereit. Das Team hat die Spielsachen nach Altersgruppen sortiert und die Räume so übersichtlich gestaltet. So kann dann der Ablauf bei der Ausgabe reibungslos funktionieren. Die Räumlichkeiten in Buchen werden am Freitag vorbereitet und mit Spielsachen gefüllt.

Das Jobcenter hat alle berechtigten Familien angeschrieben und ihnen Gutscheine für die Spielsachen geschickt. Damit können die Familien dann für jedes Kind ein Spielzeug aussuchen und ihnen zu Weihnachten eine Freude machen. Die Ausgabe begann in Mosbach und findet auch am Mittwoch und Donnerstag noch einmal statt. In Buchen startet die Spielzeugausgabe am heutigen Montag und morgigen Dienstag und wird in der Woche darauf am 13. und 14. Dezember fortgeführt. So werden die Spielsachen rechtzeitig vor Weihnachten verteilt. Bereits vor zwei Jahren stellte die Digeno eine Spielzeugaktion vor Weihnachten auf die Beine. Nachdem im letzten Jahr wegen Corona pausiert werden musste, fiebert das Team nun täglich auf die Aktion hin und hofft, dass alles klappt. "Wir versuchen, das Beste aus dieser Situation zu machen. Uns liegt viel daran, dass wir das umsetzen können", sagt Anica Carabetta.

Vor zwei Jahren wurden mit der Aktion rund 400 Kinder beschenkt. Mit einer ähnlichen Anzahl rechnet die Digeno auch in diesem Jahr. Alle Spielsachen, die nicht im Rahmen der Aktion verschenkt werden, sollen im Anschluss an Einrichtungen gegeben werden, die Bedarf haben, wie etwa Kindergärten oder Kinderheime.