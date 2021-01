Mosbach/Buchen. (schat/lra) Fast genau ein Jahr ist es her, dass sich der Kreistag nach vielen Diskussionen mehrheitlich dazu entschloss, den Neckar-Odenwald-Kliniken eine allerletzte Chance auf Besserung zu eröffnen. Mit einem tief greifenden und durchaus umstrittenen Maßnahmenpaket sollten die höchst defizitären Kliniken auf einen Kurs gebracht werden, den ein Kreis als Träger sich noch leisten kann. Zwölf Monate später lässt sich festhalten: Die Not-Operation scheint gelungen, der Dauerpatient tatsächlich auf dem Weg der Besserung.

Die Neckar-Odenwald-Kliniken mit ihren beiden Krankenhäusern in Mosbach und Buchen haben es im vergangenen Jahr tatsächlich geschafft, die vom Kreistag festgesetzte Verlustobergrenze von 7,7 Millionen Euro nicht nur einzuhalten, sondern sie sogar deutlich zu unterbieten. Dank der unerwarteten, aber umso erfreulicheren Corona-Soforthilfe des Landes in einer Höhe von rund 1,4 Millionen Euro, die kurz vor Weihnachten eingegangen ist und noch im selben Monat zu verbuchen war, schließt der Dezember sogar mit einem leicht positiven Ergebnis von rund 222.000 Euro ab. Ohne die Coronahilfe wäre aufgrund des Notbetriebs (z. B. keine elektive Operationen) und bisher nicht ausgezahlter Freihaltepauschalen im Dezember allerdings ein deutliches Negativergebnis aufgelaufen, lässt Jan Egenberger, Pressesprecher des Neckar-Odenwald-Kreises auf RNZ-Nachfrage wissen. Wenngleich die Coronahilfe eben auch zum Teil anstelle anderer Unterstützung geflossen sei.

Alles in allem weisen die kumulierten Monatsergebnisse von Januar bis Dezember jetzt einen Verlust von 6,46 Mio. Euro aus. Diese Zahl sei allerdings, worauf auch die Verantwortlichen noch einmal ausdrücklich hinweisen, noch nicht mit dem vorläufigen Jahresergebnis gleichzusetzen. Im Bereich möglicher Corona-Ausgleichszahlungen, aber auch etwaiger Rückstellungen gebe es noch eine ganze Reihe offener Fragen.

Bereits jetzt steht aber fest, dass den Neckar-Odenwald-Kliniken die Zielerreichung nicht mehr zu nehmen ist. Kliniken-Geschäftsführer Frank Hehn und Landrat Dr. Achim Brötel sind sich daher einig: "Da fällt vielen nicht nur ein Stein, sondern sogar ein regelrechter Felsbrocken vom Herzen." Das Lob des Landrats (und des Aufsichtsrats) gelte daher der gesamten Frau- und Mannschaft in den Kliniken. Dass ein solches Ergebnis unter derart außergewöhnlichen Rahmenbedingungen möglich gewesen sei, verdiene höchstes Lob und große Anerkennung. Geschäftsführer Frank Hehn, der zusammen mit dem Kaufmännischen Leiter Harald Löffler den Monatsabschluss wie immer fristgerecht fertiggestellt hatte, sieht das auch so: "2020 war ein Jahr, das in vielerlei Hinsicht einfach nur als irre bezeichnet werden kann. Umso stolzer bin ich aber auf das, was die Kolleg(inn)en geleistet haben. Wir haben bewiesen, dass das Vertrauen, das der Kreistag in uns gesetzt hat, gerechtfertigt war. Das ist eine gute Ausgangsbasis, auf der wir 2021 weiterarbeiten, auch wenn alle Krankenhäuser momentan pandemiebedingt von einem Normalbetrieb meilenweit entfernt sind."

Gleichwohl, so Brötel und Hehn übereinstimmend, müsse nun auch die Politik begreifen, dass eine flächendeckende Krankenhausversorgung für alle nur dann nachhaltig für die Zukunft gesichert sei, wenn wegen der strukturellen Unterfinanzierung insbesondere der kleineren Häuser im ländlichen Raum die entscheidenden Stellschrauben verändert werden. Deren Bedeutung zeige sich auch und gerade in Coronazeiten eindrucksvoll. Mit der Forderung nach besserer Finanzierung werde man daher "jetzt erst recht nicht mehr nachlassen", so Hehn und Brötel.

