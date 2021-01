Buchen/Mosbach. (RNZ/rl) Die Neckar-Odenwald-Kliniken haben es 2020 die vom Kreistag festgesetzte Verlustobergrenze von 7,7 Millionen Euro deutlich unterboten. Das teilte das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises am heutigen Montag mit. Wegen der Corona-Soforthilfe des Landes in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro schloss der Dezember an sich dadurch mit einem Plus von rund 222.000 Euro ab.

Die Monatsergebnisse von Januar bis Dezember 2020 zusammengerechnet wiesen einen Verlust von 6,46 Millionen Euro aus. Diese Zahl sei allerdings noch nicht mit dem vorläufigen Jahresergebnis gleichzusetzen. Zwar seien im Bereich möglicher Corona-Ausgleichszahlungen, aber auch etwaiger Rückstellungen noch Fragen offen, jedoch stehe fest, dass die Kliniken unter der Verlustgrenze blieben.