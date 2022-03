Am Sonntag kostete der Liter Diesel in Buchen mehr als der Liter Super E10. Foto: rüb

Buchen/Mosbach. (rüb/schat) So mancher Autofahrer dürfte sich am Wochenende verwundert die Augen gerieben haben – nicht nur wegen der teuren Spritpreise, denn die haben schon in den Tagen davor Tränen in die Augen steigen lassen. Erstaunlich war nun eher die Tatsache, dass Diesel genauso viel kostete wie das "günstigste" Super-Benzin (E10). An manchen Tankstellen war der Treibstoff für die Selbstzünder sogar teurer als Benzin. Bislang konnten sich die Diesel-Fahrer blind darauf verlassen, dass sie preisgünstiger tanken als ihrer Benziner-Kollegen – diese Gewissheit hat nun keinen Bestand mehr.

Die Spritpreise sind schon seit Wochen kräftig am Steigen. Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine hat der Preisauftrieb noch einmal an Fahrt aufgenommen, die Rohstoffmärkte sind weltweit in Aufruhr. Das hat einen massiven Anstieg der Ölpreis zufolge. Dass der Preis für Diesel besonders stark steigt, hat einen Grund: Laut Institut der deutschen Wirtschaft (IW) stammten 2019 rund 15 Prozent des in Deutschland getankten Diesels aus russischer Produktion.