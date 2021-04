Buchen/Krautheim. (rüb) Not macht erfinderisch: Die Firma Haun-Catering aus Krautheim wurde – wie so viele Betriebe aus der Gastronomie – von der Coronakrise kalt erwischt. Nun vertreibt Haun seine Gerichte eben im Online-Shop und auf Wochenmärkten – umweltfreundlich und stilvoll in Weckgläser verpackt. Seit gestern ist das Familienunternehmen auf dem Buchener Wochenmarkt vertreten.

Haun-Catering wurde 1993 von Werner und Grete Haun unter dem Namen Party-Service Haun gegründet. 2010 übernahm Koch André Haun das Unternehmen, das heute 58 Mitarbeiter zählt.

"Von jetzt auf nachher sind uns 90 Prozent des Umsatzes weggebrochen", erinnert sich Marco Haun – Bruder von Inhaber André Haun – ans Frühjahr 2020, als nach und nach Hochzeiten und andere Feiern wegen der Pandemie abgesagt wurden. Kurz zuvor war Haun-Catering erst von Assamstadt nach Krautheim umgezogen. Der Umzug und die Expansion waren mit enormen Investitionen verbunden, denen plötzlich keine Einnahmen mehr gegenüberstanden.

Gemeinsam mit Seniorchef Werner Haun, der mit 73 noch in der Wurstküche steht, suchten die Brüder nach Alternativen. Die Lösung war schnell gefunden: Essen in Einweckgläsern! Eine Vielzahl an Gerichten bietet das Unternehmen nun online, in seinem Bistro in Krautheim und auf vier Wochenmärkten unter dem Namen "Hau’n Weck" an. Das Essen kann zu Hause in wenigen Minuten aufgewärmt werden. Pfand wird auf die schmucken Gläser nicht erhoben: "90 Prozent der Kunden bringen sie aber auch so wieder zurück."

In den Weckgläsern gibt es zum Beispiel Currywurst, Geschnetzeltes, Roulade, Gulasch, Bolognese-Sauce, aber auch Beilagen wie Spätzle, Knödel und vieles mehr. Auch Saucen, Brühen und Desserts bietet der Stand. Neben den Weck-Gerichten gibt es zusätzlich frische Maultauschen, Grillspezialitäten und Wurstwaren. Die Zutaten kommen von Lieferanten aus der Region. Neben Qualität und Regionalität schaue man bei der Auswahl auch auf das Tierwohl, berichtet Marco Haun.

Dass der Wagen von "Hau‘n Weck" jede Woche nicht nur nach Bad Mergentheim, Bad Rappenau und Heilbronn, sondern auch nach Buchen fährt, ist Fischhändler Lars Holzapfel aus Bremerhaven zu verdanken. Er machte die Familie Haun auf Buchen aufmerksam, schwärmte vom Markt und den netten Kunden hier, erzählt Marco Haun.

Das dritte Standbein, das sich das Unternehmen mit dem Essen im Weckglas aufgebaut hat, soll mit dem Ende der Pandemie nicht aufgegeben werden: "Wir wollen langfristig nicht mehr so stark vom Catering abhängig sein, wie wir es vor Corona waren", betont Marco Haun. Im Rückblick, wenn die Pandemie eines Tages hoffentlich Geschichte sein wird, wird sich dann also feststellen lassen: Haun hat aus der Not eine Tugend gemacht.