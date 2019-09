Buchen. (tra) Im Buchener Wimpinasaal, den viele als gemütlichen Veranstaltungsort schätzen, können vorerst wohl keine Veranstaltungen mehr stattfinden: Wie die RNZ berichtete, wurden im Sommer bei einer Begehung mehrere brandschutztechnische Mängel festgestellt, die nun von der katholischen Pfarrgemeinde Buchen - so die Auflage des Landratsamts - behoben werden müssen. Erst nach Umsetzung der Maßnahmen kann der Saal wieder uneingeschränkt genutzt werden.

"Es ist nicht gewährleistet, dass Veranstaltungen wie die Kolping- und Frauenfastnacht im Wimpinasaal stattfinden, und man ist auf der Suche nach Alternativen", sagt Dekan Johannes Balbach im Gespräch mit der RNZ.

Momentan dürften sich, so Balbach, maximal hundert Personen im Saal aufhalten. "Für Gruppierungen, die den Saal nutzen, werden Ausweichmöglichkeiten gesucht, zudem wird der Saal nicht mehr neu belegt und es sind auch keine Fremdvermietungen möglich", so Balbach.

Die sogenannte Brandverhütungsschau fand im Juli statt. Hierbei wurden, so Balbach, die Brandschutztüren bemängelt. Ebenso die Brandschutzwege. "Ein Problem ist auch der Aufzug, durch den sich im Brandfall Rauch im Gebäude verteilen würde", sagt Balbach. Auch im Bereich des Dachbodens müsse unter anderem nachgebessert werden. Er ergänzt: "Eine Brandmeldeanlage wurde bereits installiert, so dass der Saal in eingeschränktem Maße weiterhin genutzt werden kann."

Welche Maßnahmen konkret durchgeführt werden müssen, ist momentan noch unklar. Das steht erst fest, wenn das Brandschutzkonzept fertig ist. "Das Brandschutzkonzept, das eine brandschutztechnische Gesamtbetrachtung des Gebäudes vornehmen wird, wird derzeit erstellt", teilt Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamts, auf Nachfrage der RNZ mit.

"Sobald wir das Konzept haben, werden wir die Kosten, die auf die Seelsorgeeinheit Buchen zukommen, die die Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen finanziell tragen muss, ermitteln. Dann wird entschieden, wie es weitergeht", sagt Balbach. Er rechnet damit, dass das Konzept Ende Oktober oder Anfang November vorliegen wird. Mit einer Umsetzung sei frühestens 2020 zu rechnen. Die Kosten dürften jedoch den Rahmen nicht sprengen. Wie es um die zukünftige Nutzung des Wimpinasaals bestellt ist, ist momentan somit noch unklar.

Balbach blickt jedoch optimistisch in die Zukunft: "Auch nach dem Reformprozess Kirche 2030 wird Buchen eine zentrale Position haben, deswegen wird hier auch investiert und wir werden beim Erzbistum Freiburg einen Zuschuss beantragen."