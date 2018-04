So sehen Meister aus: Deutscher Meister "next level" (braunes Outfit), Deutscher Meister "Zzyzx" (weiß-blaues Outfit), Deutscher Vizemeister "X-Ception" (rot-blaues Outfit) mit Choreograf Kevin Sauer.

Buchen. Vergangenes Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften im Streetdance im mit weit über tausend Besuchern voll besetzten Congress Centrum (CC) in Pforzheim: Die Buchener Streetdance-Crew "Zzyzx" hat gerade ihre Meisterschaftsshow schlagartig beendet - die Halle bebt, alle Zuschauer bieten begeistert "Standing Ovations".

Gänsehautfeeling - auch beim Projektleiter Volker Schwender: "Diese tänzerische Leidenschaft, die hier mit enormer Körperspannung zum Ausdruck kommt, haut einen fast um", so Schwender. Eine halbe Stunde später mit "next level" die gleichen Begeisterungsstürme. Wieder Gänsehaut!

Kein Wunder also, dass beide Buchener Hip-Hop-Gruppen von der fünfköpfigen, internationalen Jury mit Platz eins und damit mit der Goldmedaille belohnt wurden. Damit hat die junge Formation "next level" Beispielloses geschafft: Sie ist mit ihren durchschnittlich 16 Jahren bereits fünffacher Deutscher Meister! Nach Aussage der Direktorin von "UDO Germany" ("United Dance Organisation" mit Sitz in Cardiff, England) gab es dies in den sechs UDO-Germany-Jahren noch nie und sie lobte diese "Mega-Leistung in dem Alter".

Diesen nachhaltigen Erfolg haben die Tänzerinnen und Tänzer natürlich auch ihrem hoch qualifizierten Choreografen und Trainer Kevin Sauer zu verdanken, der immer wieder mit kreativen und daher sehr individuellen, von den Juroren stets anerkannten, Choreografien zu begeistern weiß.

Das Feld der deutschen Konkurrenz, die es zu bezwingen galt, war riesig. Das Beste, was Hip-Hop-Deutschland zu bieten hat, war angereist: 120 Teams, 18 Quads (Viererkombis), 260 Solos und 110 Duos - eingeteilt in Altersklassen.

Jede Altersklasse (außer Quad) war zudem in die Leistungsstufen "Beginners", "Intermediate" und "Advanced" unterteilt. Und alle wollten siegen! Zweifellos setzten "next level" (U18/"Advanced") und "Zzyzx" (U18/"Intermediate") zwei Höhepunkte im Pforzheimer CC.

Das waren aber nicht die einzigen Glanzpunkte, die die leistungsstarken Tänzerinnen und Tänzer des Buchener "Integrations- und Präventionsprojektes Hip-Hop-Breakdance" (IPHB) im TSV 1863 Buchen ablieferten.

Im weiteren Verlauf der Deutschen Meisterschaften, organisiert von der weltumspannenden UDO, traten die Buchener noch in anderen Kategorien gegen die deutsche Hip-Hop-Elite an, zum Beispiel "4Smash" eine Quadformation, die sich aus Alina Winterholler, Anna-Lena Elancev, Michelle Walter und Michelle Gruslak (alle "next level") zusammensetzt und die Goldmedaille ertanzte. Und die Nachwuchs-Crew "X-Ception" (U12/"Beginners"), die sich zum ersten Mal einem Wettbewerb stellte, belegte mit einer beeindruckenden Show auf Anhieb Platz zwei und holte somit den Titel Deutscher Vize-Meister.

Den Silbermedaillenreigen erweiterten dann noch in der Kategorie "Solo" (U8/"Intermediate") David Schäfer und das Duo (U18/"Beginners") Erika Ivanov und Michelle Walter. Alle drei dürfen sich nun "Deutscher Vizemeister 2018" nennen.

Da sich immer die besten zehn für die Europameisterschaft in Kalkar und die Weltmeisterschaft in Glasgow qualifizieren, schafften dies auch in der Kategorie "Solo" Tiziano Damigella mit Platz drei (von 27), Moses Schäfer mit Platz neun (von 23), Michelle Gruslak mit Platz acht und Daniel Neu mit Platz neun (von 25), Daniel Urich mit Platz zehn (von 31) sowie das Duo Katrin und Isabell Pinneker mit Platz neun (von 11).

Diese tollen Erfolge sehen Projektleiter Schwender und Trainer Kevin Sauer mit einem lachenden und weinenden Auge. Letzteres wegen der Finanzierung der Teilnahmen an den EM und vor allem WM. Hier sei man auf Spenden und Sponsoren angewiesen, um den Kindern und Jugendlichen die Teilnahme an den Meisterschaften zu ermöglichen, für die sie sich qualifiziert haben.

Info: Spendenkonto: TSV 1863 Buchen IBAN: DE80674500480007017676; Verwendungszweck: IPHB 2018