Von Rüdiger Busch

Buchen. "Lesen ist das Tor zur 5. Dimension!" Immer wenn Ariane Link an ihrem Schreibtisch sitzt und aufblickt, sticht ihr diese Weisheit ins Auge. Der Spruch steht auf einem Kunstwerk von Gabriele Strittmatter, das die Wand von Ariane Links Büros schmückt und perfekt zu ihr und zu ihrer Begeisterung für das Lesen passt. "Da steckt viel Wahrheit drin", sagt die Leiterin der Buchener Stadtbücherei. Anlässlich des Welttag des Buches haben wir uns mit der 58-Jährigen über neue Dimensionen, die durch das Lesen erschlossen werden können, über die Treue der Kunden zu ihrer Bücherei und ihre ganz persönlichen Lesefavoriten unterhalten.

Lesen war ihr schon als Kind wichtig: "Als Grundschülerin war ich oft in unserer Schulbücherei in Hainstadt." Ihr Favorit damals: Die "Nesthäkchen"-Reihe von Else Ury. Was damals ein beliebter Lesestoff war, könne sie heute wegen des überholten Frauenbildes in den Büchern nicht mehr weiterempfehlen, erklärt Ariane Link lächelnd.

Trotz der frühen Liebe zu den Büchern stand erst spät fest, dass sie sich auch beruflich mit Lesen beschäftigen würde: "Eigentlich wollte ich nach der Schule etwas Technisches machen", berichtet sie. Doch dann orientierte sie sich neu und studierte in Stuttgart Wissenschaftliches Bibliothekswesen. 15 Jahre war sie anschließend in der Bücherei der Mosbacher Berufsakademie tätig. Die Leitung gab sie 2004 auf, um in gleicher Funktion an die Stadtbücherei Buchen zu wechseln: "Das war natürlich eine große Umstellung", räumt die Diplom-Bibliothekarin ein. Statt Fachbücher und wissenschaftliche Werke stand bei ihr plötzlich die Belletristik im Mittelpunkt. "Ich habe diese Entscheidung aber nie bereut", sagt Ariane Link.

Gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen Jutta Leuser und Annette Mackert betreut sie inzwischen rund 1000 aktive Nutzer pro Jahr und einen Medienbestand von rund 22.000 Büchern, von Bilderbüchern für die Allerkleinsten, Tiptoi-Büchern und -Stiften sowie Romanen und Sachbüchern für Erwachsene, Jugendliche und Kinder. Hinzu kommen rund 1200 Hörbücher und CD-ROMs und etwa 500 DVDs (Kinder- und Familienfilme) sowie 31 Zeitschriften-Abonnements. Doch damit nicht genug: Über den Bibliotheksverbund Metropolbib können die Nutzer aus einem Bestand von über 60.000 digitalen Medien wie E-Books auswählen.

"Ohne diese Kooperation könnten wir keine digitalen Bücher anbieten", erklärt Ariane Link, "das wäre für eine kleine Bücherei wie die unsrige anders nicht möglich!" Zwar lesen die meisten Bücherfreunde immer noch analog und nicht digital: Der Anteil der E-Books am Umsatz auf dem Buchmarkt lag 2021 in Deutschland nur bei 5,7 Prozent. Aber er nimmt stetig zu, was sich auch in der Stadtbücherei in Buchen bemerkbar macht: "In den zwei Jahren der Pandemie wurden die digitalen Angebote stärker genutzt", berichtet die Büchereileiterin. So habe es auch eine hohe Zahl an Neuanmeldungen speziell von E-Book-Lesern gegeben.

Was die Frequenz in der Bücherei angeht, sind die Auswirkungen von Corona noch spürbar: "Der Publikumsverkehr ist noch verhalten, und es kommen deutlich weniger Menschen als vor der Pandemie." So wurden 2021 nur 865 aktive Nutzer gezählt, etwa 140 weniger als in einem durchschnittlichem Jahr. Der Vollständigkeit halber muss man aber festhalten, dass hinter einem Nutzerkonto häufig mehrere Personen stehen, die Gesamtzahl der Nutzer also deutlich höher ist.

Etwa 70 000 neue Bücher erscheinen pro Jahr in Deutschland. Die Stadtbücherei kann davon etwa 700 bis 800 anschaffen. Foto: Rüdiger Busch

"Was uns die letzten beiden Jahre fehlt, sind Führungen für Schulklassen", weiß die Bibliothekarin. Bei solchen Veranstaltungen komme es nämlich regelmäßig zu Neuanmeldungen von Schülern. Die Bücherei braucht nämlich immer neue Leser, denn es brechen auch ständig welche weg. Im Teenageralter beispielsweise lässt das Interesse am Buch bei vielen nach. "Aber viele Leser kommen später wieder, beispielsweise mit den eigenen Kindern", hat Ariane Link beobachtet. Sie weiß: "Die Liebe zum Buch bleibt bei vielen Menschen ein Leben lang bestehen, auch wenn es Phasen gibt, in denen sie weniger lesen."

Insgesamt erfreue sich die Buchener Bücherei eines treuen Publikums. Allerdings ändere sich das Lese- und damit auch das Ausleihverhalten, und darauf müsse die Bücherei reagieren und ihr Angebot anpassen. So gehe die Nachfrage nach Sachbüchern seit Jahren zurück, was teilweise am Internet liegt, wo Informationen, die man früher nur in Büchern fand, inzwischen mit einem Klick rund um die Uhr verfügbar sind. Auch bei Kochbüchern stelle sie diesen Wandel fest: Reine Rezeptsammlungen, wie sie früher üblich gewesen seien, würden heute nicht mehr nachgefragt. Aber hochwertige Kochbücher, ansprechend gestaltet und bebildert, in denen der Leser zudem viel über Hintergründe, Land und Leute erfährt, seien dagegen beliebt.

Seit Jahren hoch im Kurs stehen bei vielen Lesern historische Romane. Doch auch hier hat ein Wandel eingesetzt: Früher war "historisch" fast immer gleichbedeutend mit Mittelalter. Heute spielen historische Romane häufig in der Zeit zwischen den Weltkriegen oder in der Nachkriegszeit. Zu den beliebtesten Büchern bei den Nutzern zählen – natürlich – Krimis und Thriller.

Die Neuerscheinungen der beliebtesten Spannungsautoren müssen deshalb natürlich auch in der Bücherei zu finden sein. Da bleibt oftmals wenig Spielraum für "Experimente", für Bücher eher unbekannter Autoren: Das Problem bei der Bestellung neuer Bücher sei nicht "Was kaufe ich?", sondern "Was lasse ich weg?".

Ariane Link sucht alle Bücher selbst aus – immerhin sind das etwa 700 bis 800 Titel, die pro Jahr neu bestellt werden. Die kann sie natürlich nicht alle lesen, und sie sucht sie auch nicht nach ihren Vorlieben aus: "Die Auswahl muss den Geschmack des Publikums treffen", sagt Ariane Link. Aber das Blättern in den Vorschau-Katalogen und das Beschäftigen mit den Neuerscheinungen führt dazu, dass eine Vielzahl an Titeln sie interessiert – viel mehr als sie überhaupt lesen kann, auch wenn sie mit einer Quote von einem Buch pro Woche eine Vielleserin ist.

Welche Bücher liegen denn bei ihr auf dem Nachttisch? Zur Entspannung liest Ariane Link vor allem Krimis und Thriller, etwa die wissenschaftlich angehauchten Spannungsromane des US-amerikanischen Autorenduos Douglas Preston und Lincoln Child rund um den genialen FBI-Agenten Pendergast. Daneben liest sie gerne Thriller von J. D. Barker und Harlan Coben und Wolfgang Burgers Heidelberg-Krimis. Sachbücher stehen bei ihr ebenfalls hoch im Kurs, auch hier darf es gerne etwas aus dem Bereich der Naturwissenschaften sein.

Ein gutes Buch muss für sie keine Hochliteratur sein. Auch Unterhaltungsliteratur ist für sie wichtig und wertvoll: "Für mich ist es nicht entscheidend, was jemand liest, sondern dass jemand liest!" Denn das Lesen, die Fähigkeit, einen Text zu verstehen, ist von unschätzbarem Wert. "Deshalb ist es mir lieber, wenn ein Kind einen Comic liest, als wenn es gar nicht liest." Am Anfang steht die Lust am Lesen: "Lesen muss Spaß machen, der Rest kommt dann von ganz allein", ist sich Ariane Link sicher. Und damit Kinder zum Buch – oder zunächst zum Comic greifen, braucht es Vorbilder: "Wenn ein Kind die Eltern lesen sieht, wird es später eher zum Buch greifen als ein Kind, in dessen Lebensumfeld das Lesen keine große Rolle spielt."

Vor diesem Hintergrund ist Ariane Link das perfekte Vorbild: Sie sieht überhaupt nicht fern, sondern liest fast jeden Abend und genießt es, dabei in andere Dimensionen vorzudringen ...