Bürgermeister Roland Burger zapfte das Fass an. Gemeinsam mit den Schützen und Ehrengästen freut er sich auf den 189. Buchener Schützenmarkt. Foto: A.Brosch

Buchen. (adb) Untrennbar mit dem dieses Jahr zum 189. Mal als Treffpunkt für Jung und Alt fungierenden Schützenmarkt verbunden ist die Pressekonferenz mit Festbiervorstellung. Am Dienstag war es wieder soweit: Unter den Augen von Oberschützenmeister Achim Schubert (Schützengesellschaft Buchen) und Bernhard Weigand, Steffen Kreutzer, Robert Schlagbauer sowie Timo Herkert von der Distelhäuser Brauerei zapfte Bürgermeister Roland Burger im "Waldeck" das Fass an. Gleich der erste Versucht des Stadtoberhaupts gelang, und der kühle Gerstensaft floss in die Gläser.

Hintergrund Programm des 189. Buchener Schützenmarkts Das Volksfest der Region, der Buchener Schützenmarkt, findet dieses Jahr zum 189. Mal statt. Am Freitag, 31. August, geht es los! Hier das Programm: Freitag, 31. August: "Free Daze" unterhält ab 21 Uhr im Festzelt. Samstag, 1. September: Ab 16 Uhr schlängelt sich der [+] Lesen Sie mehr Programm des 189. Buchener Schützenmarkts Das Volksfest der Region, der Buchener Schützenmarkt, findet dieses Jahr zum 189. Mal statt. Am Freitag, 31. August, geht es los! Hier das Programm: Freitag, 31. August: "Free Daze" unterhält ab 21 Uhr im Festzelt. Samstag, 1. September: Ab 16 Uhr schlängelt sich der Eröffnungsumzug durch Buchen, ab 17 Uhr unterhält im Festzelt die Stadtkapelle, ab 19 Uhr übernimmt "Wildwexxl" die Bühne. Sonntag, 2. September: Ab 11 Uhr ist im Festzelt Frühschoppen mit der Stadtkapelle Buchen, das Ausrücken der Schützen findet um 13.30 Uhr statt. Der Rockabend mit "Return" steigt ab 19 Uhr im Festzelt. Montag, 3. September: Der Countryabend mit "Nashville" beginnt um 19 Uhr. Dienstag, 4. September: Ab 10 Uhr ist der traditionelle Frühschoppen der Schützen im "Prinz Carl". Ab 19 Uhr unterhalten im Festzelt die "Hüngheimer". Mittwoch, 5. September: Der Kindernachmittag für die Heimkinder aus Seckach und Walldürn beginnt um 13 Uhr. Ab 14 Uhr ist erstmals Seniorennachmittag mit Unterhaltungsmusik im Festzelt. Ab 19 Uhr spielen im Zelt "The Lightnings". Donnerstag, 6. September: Die Stadtkapelle Buchen unterhält ab 19 Uhr im Festzelt. Freitag, 7. September: Ab 18 Uhr ist die Königsproklamation im "Reichsadler". Ab 19 Uhr spielen im Festzelt "Die Himmeltaler". Samstag, 8. September: Im Zelt stehen ab 19 Uhr "Die Gaudifranken" auf der Bühne. Um 20.30 Uhr startet der Fackelzug der Reservisten durch die Innenstadt. Sonntag, 9. September: Ab 11 Uhr ist Frühschoppen mit der "BCH Bloos Band", ab 13.30 Uhr Kreisschützenfest mit Umzug der Kreisvereine. Das Einrücken der Schützen ist um 19.30 Uhr. Im Festzelt unterhält ab 19 Uhr die "BCH Bloos Band". Das große Brillant-Feuerwerk zum Abschluss des 189. Buchener Schützenmarkts ist für 21 Uhr auf der Marienhöhe geplant. (tra)

Beim Anstoßen sprach Burger den Wunsch aller Anwesenden aus: "Zum Wohl und auf einen erfolgreichen Schützenmarkt", rief er und übergab das Wort an Achim Schubert, der die Festwirte Simon Schäfer ("Zum Schwanen"), Ralf Vogt ("Sonne") und Christian Ullmer ("Waldeck"), Feuerwehrkommandant Andreas Hollerbach und Bankdirektorin Karin Fleischer (Volksbank Franken eG) in die Dankesworte einschloss.

Angesichts der servierten Bierkrüge verlegte Schubert - sehr zur Freude der Runde - die Brotzeit nach vorn und stieg danach erst in die eigentliche Pressekonferenz ein.

Zunächst wies er auf zahlreiche Attraktionen hin, zu denen neben den traditionellen Umzügen unter anderem der dieses Jahr wieder ins Leben gerufene Senioren-Nachmittag mit Unterhaltungsmusik am 5. September zählt.

Im Gegenzug wird der "Tag der Reservisten" entfallen, während auch das für den 9. September angedachte Abschlussfeuerwerk zur Debatte steht: "Wenn es weiterhin so trocken bleibt, muss man ernsthaft darüber nachdenken, ob man das Feuerwerk wirklich abbrennt", gab Achim Schubert zu bedenken. Feuerwehrkommandant Hollerbach erinnerte in diesem Zusammenhang an verschiedene "Trockenheitskategorien", nach denen man im Falle eines Falles gehen werde.

Im Ganzen attestierte Schubert dem Schützenmarkt ein "ausgewogenes und gutes Programm mit vielen Highlights, an denen die Besucher ihre Freude haben werden".

Besonders stolz zeigte er sich im Hinblick auf das Musikprogramm: Mit der Rock-Formation "Free Daze", der Stadtkapelle Buchen, der "BCH-Bloos-Band", "The Lightnings" und "Return" unterhalten an fünf Abenden Buchener Bands - weiterhin spielen die "Hüngheimer", die Country-Gruppe "Nashville", die auf volkstümliche Stimmungsmusik spezialisierten "Himmeltaler" aus Elsenfeld und "Wildwexxl" auf.

Bald beginnt der Schützenmarkt und der Musterplatz wird zur Festmeile. Foto: T. Radan

Seitens der für das Hauptzelt auf dem Musterplatz zuständigen Festwirte informierte Simon Schäfer über die Speisen- und Getränkeauswahl. "Grundsätzlich gibt es keine Experimente", verriet er. Jedoch wird das Publikum des Schützenmarkts in diesem Jahr eine laut Schäfer unumgängliche, aber dabei moderate Preissteigerung akzeptieren müssen: "Gestiegene Einkaufspreise erforderten manches Zugeständnis", räumte der Gastronom ein und führte als Beispiel den auf 7,80 Euro gestiegenen Preis für eine Maß Bier an.

Im Weinzelt übernehmen die Steinzeittrommler die Getränke; für die Speisen wird die Familie Gutekunst ("Seeterrasse Eberstadt") sorgen.

Zum Abschied wünschte Achim Schubert dem 189. Schützenmarkt "viele friedliche Gäste" und dankte den Festwirten: "Die aktuelle Konstellation ist angesichts zufriedener Besucher und durchweg positiver Rückmeldungen das Beste, das uns Buchenern und unserem Publikum passieren könnte!", rief er und erhoffte eine Fortführung der harmonischen wie partnerschaftlichen Zusammenarbeit.

Nach dreifach kräftigem "Gut Schuss!" gab auch Bürgermeister Roland Burger seine Freude über den gut vorbereiteten Schützenmarkt und das wohlschmeckende Festbier bekannt. "Der Schützenmarkt gehört zu Buchen wie die Faschenacht", merkte er an und zitierte aus dem von Jakob Mayer verfassten Schützenmarktlied.