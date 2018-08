Von Alisa Götzinger

Buchen/Rom. So nah kommen dem Papst nur wenige: Auf dem Petersplatz einmal Franziskus sehen - für viele Katholiken weltweit ist das ein langgehegter Wunsch. 68 Ministranten aus der Seelsorgeeinheit Buchen hatten Anfang August die einmalige Chance, bei einer Papstaudienz dabei zu sein. Im Rahmen der Internationalen Ministrantenwallfahrt 2018 fuhren sie eine Woche nach Rom.

Dort stand neben vielen kleineren und größeren Gottesdiensten, Aktionen, spirituellen Impulsen und einem Freizeitprogramm auch das Highlight einer Papstaudienz auf dem Programm. Papst Franziskus empfing zehntausende Ministranten aus aller Welt auf dem Petersplatz, so auch eine Gruppe aus der Seelsorgeeinheit Buchen.

Die Ministrantinnen Clara Linke und Katharina Kögel (r.) erkundeten Rom. Foto: Alisa Götzinger

Und wie war es, den Papst zu treffen? "Es war schon besonders in Rom auf dem Petersplatz zu stehen und den Papst zu hören. Das sieht man ja eigentlich nur im Fernsehen, wenn der Papst an hohen Festtagen den Segen spricht", sagt Clara Linke, die in diesem Jahr schon zum zweiten Mal bei der Wallfahrt dabei ist.

2014 ist sie schon mal mitgefahren in die heilige Stadt, damals hat sie die Papstaudienz allerdings nicht besucht - ein Grund mehr, in diesem Jahr die langen Schlangen vor den Einlasskontrollen auf sich zu nehmen: "Wir sind schon sehr lange angestanden, rund zwei Stunden haben wir gewartet, bis wir endlich rein durften. Auf dem Petersplatz selbst haben wir den Papst zwar nur von relativ weit hinten gesehen, ein schönes Erlebnis war es aber trotzdem."

Seit 1962 wird die Romwallfahrt alle vier Jahre vom Internationalen Ministrantenbund Coetus Internationalis Ministrantium (CIM) veranstaltet.

2014 gab es sogar erstmalig eine eigene Wallfahrt nur für Ministranten aus Deutschland mit etwa 50.000 Teilnehmern. In diesem Jahr sind mehr als 60.000 Ministranten der Einladung nach Rom gefolgt, wo sie unter dem Motto "Suche den Frieden und jage ihm nach" aus dem Psalm 34, 15b eine gemeinsame Woche verlebten.

Den Frieden suchen und sich mit ganzer Kraft für ihn einsetzen, dieses Motto passt nach Ansicht des CIM sehr gut in die politische und gesellschaftliche Zeit. Es steht dafür, dass der Dienst der Ministranten eben nicht nach dem sonntäglichen Gottesdienst endet, sondern ins echte Leben reicht. Dafür, dass Frieden immer auch mehr heißt als die Abwesenheit von Krieg und Gewalt und, dass sich alle Menschen mit jeder noch so kleinen Handlung dafür einsetzen sollten.

Neben dem wechselnden Motto hat es die Wallfahrt jedes Jahr zum Ziel, Ministranten aus unterschiedlichen Erzdiözesen, Städten, Bundesländern, Ländern und Kulturen zusammenzubringen und auf diese Weise den Austausch zwischen Jugendlichen zu fördern. Der gemeinsame Dienst für die Kirche und Gott soll, so die Zielsetzung des CIM, alle Länder- und Sprachgrenzen überschreiten.

Dass das auch in der Praxis funktioniert weiß Clara Linke: "Tatsächlich lernt man während einer Wallfahrt ständig neue, nette Menschen kennen. Manchmal von sehr weit weg, manchmal sind es aber auch Jugendliche aus der Nachbargemeinde, mit denen man vorher einfach nichts zu tun hatte."

Ihre Ministrantenkollegin Sonja Ehrenfried kann ihr da nur zustimmen: "Die Romwallfahrten sind die Höhepunkte in der Ministrantenlaufbahn. Beide Wallfahrten waren für mich gigantische Erlebnisse, die ich nicht missen möchte."

Für viele Katholiken aus unzähligen Ländern ist es ein großer Wunsch, einmal den Petersplatz in Rom zu besuchen. Der Wunsch wurde für die Teilnehmer der Ministrantenwallfahrt nun Wirklichkeit. Foto: Alisa Götzinger

Die Wallfahrt erinnere sie manchmal ein bisschen an eine große Klassenfahrt, berichtet sie: "Wir kommen als Gruppe in eine andere Umgebung und haben abseits unseres Alltags die Chance, uns selbst und die anderen besser kennenzulernen."

Das Wichtigste an der Wallfahrt sind für sie daher immer auch die Menschen aus ihrer eigenen Gemeinde, mit denen man während der gemeinsamen Zeit enger zusammenwachsen kann und die Minis aus anderen Gemeinden, die man neu kennenlernt. "Begegnungen", fügt sie hinzu, "sind für mich der Kern der Romwallfahrt."

Platz für Begegnungen ist während der Wallfahrt trotz eines umfangreichen Programms reichlich. Sei es während der vielen Freizeitaktivitäten, bei den Besichtigungen der wichtigsten Sehenswürdigkeiten Roms oder den verschiedenen Gottesdiensten - immer gibt es ein bisschen Zeit für einen kurzen Austausch, für ein nettes Gespräch.

Was der schönste Moment der Wallfahrt war, da müssen die beiden bei so vielen Erlebnissen erst kurz nachdenken. "Die Gottesdienste in Sankt Paul", sagt Sonja, "waren für mich die schönsten Momente während der Wallfahrt. Es ist ein überwältigendes Gefühl mit tausenden anderen Ministranten gemeinsam zu singen, zu beten aber auch zu schweigen. In diesen Momenten fühlt sich der Glaube lebendig und greifbar an."