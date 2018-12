Der Kunsthandwerkermarkt in der Stadthalle war am Wochenende wieder Anziehungspunkt für Jung und Alt. Wer auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken war, hatte beste Chancen, fündig zu werden. Foto: Adrian Brosch

Buchen. (adb) Eine wahre Fülle an Geschmackvollem, Schönem und natürlich auch Weihnachtlichem für Haus und Heim sowie ein buntes Rahmenprogramm bot am Wochenende die 16. Auflage des Buchener Kunsthandwerkermarkts in der Stadthalle mit über 50 ausstellenden Künstlern.

Nach stilvollem musikalischen Intro von Jan Pascal Stieber und Alexander Kilian ("Café del mundo") eröffnete Initiatorin Christine Böhrer den heuer unter dem Motto "Künstler spenden für Herzenssache" stehenden Markt mit dem Hinweis auf eine inzwischen absolut als etabliert zu bezeichnende Veranstaltung: "Es gibt eine Warteliste für Künstler", bemerkte sie erfreut und dankte allen beteiligten Künstlern, die dem Kunsthandwerkermarkt seine Seele und sein Charisma schenken.

Mit dem auf die zurückliegenden fast zwei Jahrzehnte gemünzten Ausspruch "Kinder, wie die Zeit vergeht" begann Landrat Dr. Achim Brötel seine Ansprache, in der er die Grüße des verhinderten CDU-Bundestagsabgeordneten Alois Gerig entbot und auf die Wichtigkeit von Auszeiten zu sprechen kam: Speziell die Adventszeit mit ihrer Besinnlichkeit böte sich dafür an - ebenso wie ein ausgedehnter Bummel über den Kunsthandwerkermarkt, dessen reichhaltiges und künstlerisch hochwertiges Sortiment allein optisch eine gewisse Ruhe und Friedlichkeit vermittele.

Sein Dank galt im Besonderen Christine Böhrer, "ohne deren unermüdliches Wirken sich das Format nie hätte etablieren können", wie Brötel erklärte.

Auch Bürgermeister Roland Burger wandte sich an die Gäste und lobte Christine Böhrers Tun für die Allgemeinheit, das im Kunsthandwerkermarkt auf eindrucksvolle Weise demonstriert werde: "Der Kunsthandwerkermarkt bietet in einem sehr ansprechenden und stilvollen Ambiente eine tolle Auswahl an qualitativ hochwertigen und schönen Artikeln quer durch alle Bereiche der Kunst", stellte er fest und sprach von einem "nicht nur gut besuchten, sondern auch sehr sympathischen Gegenpol zu klassischen Weihnachtsmärkten", auf den man stolz sein könne und der auch aus weiterem Umfeld zahlreiche Besucher nach Buchen lockt.

Schließlich konnten die Gäste bei einem Rundgang intensiv erleben, wie vielseitig sich der breite Begriff "Kunst" definieren lässt: Zu bewundern waren im Hallenbereich sowie im Foyer exklusive Holz- und Metallarbeiten, Grußkarten, liebevoll gestaltete Kleidung für Kinder, Kräuterkissen, Lichterbögen, farbenfreudige Blumengestecke, Fellprodukte textile Produkte wie Leder-, Seiden- und Wollerzeugnisse, Tiffany-Glaskunst und Porzellanmalerei. Mancher edle Tropfen durfte am Hohenloher Weinstand gekostet werden; Schmuck für die Dame und den Herrn verführte sicher auch im Hinblick auf die Christtage zum Griff an das Scheckheft. Interessante Einblicke in traditionsreiche Handwerke gewährten zudem die Vorführungen: So konnte man etwa der "Druckwerkstatt" einen Besuch abstatten.

Für besinnliche wie stimmungsvolle Musikdarbietungen sorgten neben "Café del Mundo" auch das von Ute Ellenberger geleitete Vokal-Ensemble "Auftakt", das Akkordeonorchester Buchen 1937 mit Dirigentin Uta Berberich und die Musikkapelle Hettingen; die Bewirtung übernahm der Kiwanis-Club Buchen-Walldürn - der Erlös wird bedürftigen Kindern in der Region und darüber hinaus zugutekommen, wie Christine Böhrer betonte.

Plüschtiere und handgefertigte Puppen ließen unterdessen die Kinderaugen leuchten, während die Erwachsenen vielleicht an weihnachtlichen Geschenkartikeln ihre Freude oder Inspirationen für manches Präsent fanden: Ein besonderer Schwerpunkt lag der Zeit entsprechend bei Weihnachtsartikeln aus Holz, Bast oder Stoff - ganz bestimmt entschloss sich mancher Besucher zum Kauf und wird am Heiligen Abend damit Freude bereiten.