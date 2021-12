In der Vorweihnachtszeit übermittelte Anatoli Brishatjuk (2. v. l.) seinen Dank persönlich an Claudia Wenig für das Team der Notaufnahme sowie an Pflegedienstleiter Kurt Böhrer und den Ärztlichen Leiter Priv.-Doz. Dr. Harald Genzwürker. Foto: Neckar-Odenwald-Kliniken

Buchen. (pm) Für Anatoli Brishatjuk ist der Besuch im Krankenhaus Buchen eine Rückkehr in Dankbarkeit und für das Team der Notaufnahme der Neckar-Odenwald-Kliniken ein besonderes vorweihnachtliches Geschenk: An einem November-Samstagabend wurde Anatoli Brishatjuk mit einem Drücken im Brustkorb in der Buchener Klinik vorstellig. Blutabnahme, EKG – schnell bestand der Verdacht auf einen Herzinfarkt bei dem 39-Jährigen. Umgehend wurde die Verlegung ins Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim organisiert, wo im Herzkatheterlabor die verschlossenen Herzkranzgefäße mit "Stents" behandelt wurden. Am Folgetag wurde er wieder nach Buchen verlegt und dort nach kurzer stationärer Behandlung entlassen.

Aktuell geht es ihm bestens. "Heute fühle ich mich, als wäre nichts gewesen. Das ist Ihr Verdienst. Von Beginn an habe ich eine professionelle, überaus angemessene und vor allem menschliche Fürsorge erfahren. Ich bin sehr zufrieden, wie schnell und entschlossen das Team reagiert und womöglich das Schlimmste verhindert hat. Sie haben ein weiteres Leben gerettet", berichtet Anatoli Brishatjuk beim Besuch im Krankenhaus Buchen. Ganz besonders in Erinnerung geblieben ist ihm Claudia Wenig, die in der Notaufnahme Dienst hatte und sehr beruhigend auf ihn eingewirkt habe. Sie freute sich stellvertretend für das ganze Team über das schöne Feedback.

Für die hervorragende Versorgung bedankte Anatoli Brishatjuk sich in Form einer Spende in Höhe von 500 Euro an den Förderverein des Krankenhauses Buchen. "Im Namen meiner ganzen Familie, meiner Freunde und Arbeitskollegen bedanke ich mich herzlich beim gesamten Team der Neckar-Odenwald-Kliniken Buchen – insbesondere bei allen Mitarbeitern der Notaufnahme – für ihren stets unermüdlichen Einsatz. Ich wünsche ihnen weiterhin viel Kraft für das, was sie mit hohem Engagement und unendlich großem Einfühlungsvermögen täglich leisten, zur Rettung vieler Menschen, deren Leben sie bewahren."

Eine rasche Behandlung ist beim Herzinfarkt sehr wichtig. Treten typische Symptome wie länger anhaltender Druck im Brustkorb oder Schmerzen auf, die in die Arme, aber teilweise auch in den Rücken, den Hals oder den Oberbauch ausstrahlen können, sollte unverzüglich ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden. Die große Gefahr ist ein Kammerflimmern aufgrund der verminderten Durchblutung des Herzmuskels. Die Kliniken der Region arbeiten sehr eng zusammen.





"Wir freuen uns sehr über die Anerkennung und natürlich darüber, dass es Ihnen wieder so gut geht und Sie das Weihnachtsfest gesund im Kreise Ihrer Familie feiern können", sagte Pflegedienstleiter Kurt Böhrer, gleichzeitig Mitglied im Vorstand des Fördervereins. Dem Dank schloss sich auch der Ärztliche Leiter der Neckar-Odenwald-Kliniken, Priv.-Doz. Dr. Harald Genzwürker, an: "Vielen Dank für die Spende und vor allem die Wertschätzung, die Sie damit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entgegenbringen."

Die Verfügbarkeit der beiden Notaufnahmen in Buchen und Mosbach, 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche, ist ein wichtiger Baustein für die medizinische Versorgung im Landkreis, ergänzt um die Partner im niedergelassenen Bereich und die Rettungsdienste, die ebenfalls rund um die Uhr einsatzbereit sind.