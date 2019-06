Marie Wolf wurde in Auschwitz ermordet. Foto: Archiv Karl Weiß

Familie Rosenbaum nahm 1932 am Festzug teil. Foto: Archiv Karl Weiß

Von Tanja Radan

Buchen. Viele kennen die Geschichte von Susanna Stern aus Eberstadt: Am Morgen nach der Reichspogromnacht, am 10. November 1938, schikanierte der Eberstadter NSDAP-Ortsgruppenleiter Adolf Heinrich Frey die wenigen noch im Ort lebenden Juden und sperrte sie ins Spritzenhaus der Feuerwehr. Als Frey die 81-jährige Susanna Stern mitnehmen wollte, weigerte sie sich, ihr Haus zu verlassen. Frey griff zur Pistole und ermordete die Seniorin mit drei Schüssen.

Wie die mutige Frau aussah, ist jedoch weniger bekannt. Eine Aufnahme von ihr gibt es im Bildarchiv des Buchener Fotografen Karl Weiß, der im Rahmen seiner Arbeit - sein Archiv zeigt eine Fülle von Originalfotografien aus der Zeit von 1890 bis 1950 - auch das jüdische Leben in Buchen dokumentierte. Somit sind im Archiv auch Aufnahmen von Buchener Juden zu finden, die in der Zeit des Nationalsozialismus ermordet wurden.

Ein Foto zeigt die junge Marie Wolf. "Viele Buchener Juden emigrierten. Marie Wolf schaffte die Flucht jedoch nicht und wurde 1940 verhaftet, nach Gurs deportiert und dann in Auschwitz umgebracht", berichtet Rainer Handwerk, der das Weiß-Archiv seit Jahren erforscht, digitalisiert und pflegt. Marie Wolf wurde am 22. Oktober in ihrem Wohnort Baden-Baden verhaftet. "Karl Weiß hat sie kurz vor ihrer Deportation fotografiert", sagt Handwerk.

Marie war die Tochter von Abraham Wolf, der in der Marktstraße 12 in Buchen ein Leder- und Textilwarengeschäft betrieb. Abraham Wolf war bis zu seinem Tod im Jahr 1927 der Eigentümer des Ladengeschäfts, das ab 1921 von seiner zweiten Tochter Susi Levi und ihrem Ehemann Herbert betrieben wurde. Karl Weiß hat Abraham Wolf mit Susi Levi und deren Tochter Hella um das Jahr 1927 herum vor dem Geschäft fotografiert. "Plakate in den Schaufenstern zeigen, dass die Familie Levi zusätzlich zum Handel mit Textilien eine Reiseagentur betrieb. Die Plakate warben auch für Reisen nach Nordamerika und Brasilien. Über dem Nebeneingang weist ein Schriftzug darauf hin, dass hier Geld- und Devisengeschäfte abgewickelt werden konnten", beschreibt Handwerk das Foto. Im Geschäft konnten Juden somit wohl auch ihre Ausreise organisieren. Susi und Herbert Levi gelang es 1938/39, nach Südrhodesien auszuwandern. Ihre Kinder Hella und Albrecht wurden 1939 nach England gebracht.

Einige Weiß-Fotos zeigen die jüdische Familie Rosenbaum aus Hainstadt. Wo sich heute die Volksbank befindet, betrieben die Rosenbaums ein Textilgeschäft. Auch ihnen gelang die Ausreise: 1939 schafften sie es, in die USA zu fliehen. "Familie Rosenbaum hat die Kinder Kurt und Ruth fast jedes Jahr von Karl Weiß fotografieren lassen. Die regelmäßigen Aufnahmen belegen, wie sehr diese Kinder geliebt wurden", sagt Handwerk.

Und die Fotos belegen auch, dass die Buchener Juden vor der Zeit des Nationalsozialismus nicht ausgegrenzt wurden: Ein Bild zeigt den für einen Festzug geschmückten Wagen der Familie Rosenbaum im Jahr 1932, als die Rosenbaums an den Feierlichkeiten zum 50. Stiftungsjubiläum des Männergesangvereins Hainstadt teilnahmen. "Sie waren im Vereinsleben aktiv und Vater Moritz brachte sich auch in der jüdischen Gemeinde ein", weiß Handwerk.

Das Bildarchiv von Karl Weiß zeigt nicht nur die Opfer des nationalsozialistischen Hasses: "Auch die Täter kamen ins Atelier", berichtet Handwerk. So gibt es im Archiv unter anderem Fotos von SS-Männern aus Buchen und Umgebung, auch Aufnahmen von SA-Männern aus Bödigheim und Mudau sind zu sehen, weitere Bilder zeigen den Abiturjahrgang 1936 mit NS-Armbinden, junge Frauen aus dem "Bund Deutscher Mädel" und Mitglieder der "Hitler Jugend".

Info: Fotos von Karl Weiß gibt es im Internet unter www.bezirksmuseum.de. Dort befinden sich unter der Rubrik "Bildarchiv Karl Weiß" zwei Links, die zum digitalisierten Archiv führen.