Buchen. (lki) Wenn ein Buchener den Mut zusammennimmt und den Weg zum Superstar antritt, interessiert das natürlich die Menschen in Buchen und der Region. Dies wird auch am heutigen Samstag so sein. Denn zur besten Sendezeit wird der Auftritt von Arian Golic aus Buchen bei der achten Folge der 19. Staffel der RTL-Fernsehshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) ausgestrahlt. Die Teilnahme bei DSDS hat sich die RNZ zum Anlass genommen, um mit Arian Golic über seine Erwartungen, seine Ziele und die Gesamterfahrung zu sprechen.

Der 25-Jährige, dessen Familie aus dem Kosovo stammt, bezeichnet sich selbst als "waschechten Buchener". Er sei in Buchen aufgewachsen und habe hier auch die Schule besucht und sein Abitur gemacht, erzählt er. Bereits zu Schulzeiten sammelte er hier auch erste Erfahrungen im Bühnenbereich.

Gesungen habe er schon immer und überall, Theater in der Schul-AG gespielt und auch an den Musicalprojekten der Joseph-Martin-Kraus-Musikschule Buchen mitgewirkt. Solo-Auftritte als Sänger habe er jedoch noch keine gehabt, berichtet der Castingshow-Teilnehmer. "Während des Studiums mit 19, 20 habe ich die Musik ein wenig aus den Augen verloren, dabei ist es das, wofür mein Herz brennt", ergänzt der Sänger, der heute bei Apple arbeitet.

Doch was bewegte ihn zur Teilnahme an der diesjährigen DSDS-Staffel? Arian Golic verrät: "Das neue Konzept hat mich überzeugt. Dieses Jahr ist das richtige für mich." Denn die 19. Staffel der Castingshow schafft ein neues buntes Format, das Inklusion und Vielfalt großschreibe, in dem man wachsen und sich entfalten könne, so Golic weiter.

Die Showteilnahme sei eine große Chance und der erste Schritt in Richtung Traum und Verwirklichung. "Ich bin unheimlich dankbar und sehe DSDS als meine Schule. Es fühlt sich wie ein Debüt an, weil ich meinen ganzen Mut zusammennehme und zeige, wer ich bin", beschreibt Arian. Bei der Frage, was Musik für ihn bedeute, erklärt der 25-Jährige: "Die Zeit ist sehr schnelllebig, echte Emotionen haben kaum noch Platz. Beim Singen habe ich viele davon, ich öffne mich komplett und lasse andere daran teilhaben. Mit dem Singen möchte ich Menschen im Moment abholen, da wo Leben stattfindet – Liebe teilen und einen Kontrast schenken."

Auch zu seinen Plänen gibt er preis: "Es wäre der Wahnsinn, wenn Leute irgendwann mit meiner Musik Erinnerungen verbinden, sie ihnen Kraft gibt. So wie Musik mir Kraft gibt." Alle drei Juroren seien mit viel Herz dabei und würden auch verborgenes Talent und Potenzial in den Kandidaten sehen, berichtet der Sänger. Bei seinem Auftritt ließ sich die Jury kurzerhand auf eine gemeinsame Meditation ein. Diese Besonderheit stieß auf ein bundesweites Medienecho und wurde von RTL auch schon mehrfach in der Vorberichterstattung thematisiert.

Er selbst beginne jeden Morgen mit Meditation, da es ihn erde und runterbringe, erzählt der 25-Jährige. Vor wichtigen Ereignissen meditiere er. Weshalb dann nicht die Gelegenheit nutzen, um vor seinem großen Auftritt nochmals durchzuatmen? Die Juroren seien gleich dabei gewesen. Sie würden wirkliches Interesse für die Kandidaten zeigen. "Es sind echte Mentoren, die unterstützen und an einen glauben", lobte der Castingshow-Teilnehmer.

Jetzt will er mit dem Lied "Hello" von Lionel Richie bei der Jury punkten. Lionel Richies Liebeslied von 1983 hat er bewusst ausgewählt. "In dem Song geht es um eine Lovestory, und ich freue mich, ihn interpretieren zu dürfen", betont der Buchener. "Wenn ich singe, dann erzähle ich eine Geschichte", erklärt er.

Wie Arians Geschichte bei DSDS weitergeht, wird sich heute Abend im Fernsehen zeigen. Dabei kann er auf Unterstützung aus dem Freundes- und Familienkreis zählen. "Alle freuen sich über meine Teilnahme und drücken die Daumen", freut er sich. Egal, wie es ausgeht, Arian möchte die Situation so annehmen, wie sie ist und auf alle Fälle mit der Musik weitermachen. "Die einzige Erwartung an mich selbst ist, dass ich mir treu bleibe", stellt er fest und freut sich auf die Erfahrungen der Zukunft.

Info: Arian Golics Auftritt wird in der Castingshow DSDS von RTL am Samstag, 26. Februar, ab 20.15 Uhr ausgestrahlt.