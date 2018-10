Buchen. Anfang November wird am Buchener Bahnhof im Auftrag der Deutschen Bahn die Weiche 14 erneuert. Das ist die Weiche zwischen dem Reisendenüberweg im Bahnhof und dem Bahnübergang Haagstraße.

Die Arbeiten werden von Freitag bis voraussichtlich Dienstag, 2. bis 6. November, durchgeführt. Es muss rund um die Uhr gearbeitet werden, deswegen wird es auch nachts zu Beeinträchtigungen durch Lärm kommen.

In die Baumaßnahme werden rund 200.000 Euro investiert. Während der Maßnahme muss der Bahnübergang am Haag, so die Mitteilung des Landratsamts, für den Verkehr komplett gesperrt werden.