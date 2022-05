Buchen. (tra) Zu einem schweren Unfall kam es am Freitagnachmittag gegen 14.45 Uhr zwischen Buchen und Eberstadt.

Wie das Polizeipräsidium Heilbronn der RNZ auf Nachfrage mitteilt, war ein Autofahrer von Eberstadt Richtung Buchen unterwegs, geriet in einer "langsamen, kontinuierlichen Fahrweise" auf die Gegenfahrbahn und prallte mit seinem Wagen gegen entgegenkommendes Auto. In dem Auto saßen zwei Personen, darunter eine Schwangere. Alle drei Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt. Die Straße war für mehrere Stunden gesperrt. Die Höhe des Sachschadens war am Freitagabend noch nicht bekannt.