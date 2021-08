Buchen. (pol/rl) Mit zwei Verletzten endete eine Auseinandersetzung in einer Buchener Diskothek in der Nacht zum Samstag. Wie die Polizei mitteilte, waren in der Disko in der Straße "Am Hohen Markstein" gegen 5 Uhr morgens vier Personen aneinandergeraten.

Ein 35- und ein 37-Jähriger gerieten mit zwei bisher unbekannten russisch sprechenden Männern in Streit. Im Verlauf dessen schlugen und stießen die Unbekannten die Mittdreißiger und verletzten sie. Danach flüchteten die beiden Schläger.

Einer der Unbekannten soll einen Bart getragen haben, der andere sei glatt rasiert gewesen. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281/9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.