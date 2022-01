Buchen. (tra) Die Energiepreise steigen – und zu den Leidtragenden gehören die Verbraucher, die für das Heizen der Wohnung und das Betanken ihres Autos nun deutlich mehr bezahlen müssen. Wir haben uns mit Matthias Gruber, dem Geschäftsführer der Stadtwerke Buchen, über die Hintergründe der Preissteigerungen unterhalten.

Überall ist von massiv steigenden Energiepreisen die Rede, die dabei gezeichneten Szenarien sind düster. Wie schätzen Sie die Lage ein?

Die Entwicklung wurde von niemanden vorhergesehen – auch die großen Trader, die sich mit ganzen Abteilungen der Analyse der Märkte widmen, wurden kalt erwischt. Daher sind wir als Stadtwerk vorsichtig mit dem Blick in die Glaskugel. Aber es deutet viel darauf hin, dass es sich aktuell um eine gewisse Überhitzung der Märkte handelt, weil gerade viele Faktoren zusammenkommen. Wir gehen davon aus, dass sich die Lage entspannen wird. Aber so billig wie zuvor wird es sicher nicht wieder werden.

Wo sehen Sie die Ursachen der Verteuerung von Energie?

Die Erdgaspreise und die hohen Preise der CO2-Zertifikate am europäischen Emissionshandel verteuern die Stromproduktion. Beim Erdgas kommen eine hohe weltweite Nachfrage mit akuten Liefer- und Förderengpässen sowie schlecht gefüllte Speichern zusammen. Der politische Streit um die Gasleitung Nord Stream 2 kommt da noch dazu.

Wohin geht die Reise bei den Energiepreisen?

Die Knappheit an Erdgas schätzen wir als vorübergehend ein. Die Erdgasreserven sind riesig, und Russland hat ein wirtschaftliches Interesse, Europa mit Erdgas zu versorgen. Der Punkt ist aber, dass zum Klimaschutz die Vorräte an fossilen Energieträgern wie Erdgas, aber auch Kohle nicht mehr verbrannt werden dürfen. Das soll mit einer politisch gewollten Verteuerung über den Emissionshandel erreicht werden. Die Preise für fossile Energie werden also zunehmend höher sein. Demgegenüber soll das Angebot erneuerbarer Energie massiv ausgebaut werden, die – gegebenenfalls staatlich gefördert – günstig auf den Markt drängt. Zu welchen Preisen diese Trends am Energiemarkt führen, ist kaum vorhersehbar. Vor allem ist damit zu rechnen, dass wir in der Übergangszeit zur dekarbonisierten Energiewirtschaft häufigere Preisausschläge sehen werden.

Wer muss künftig am meisten zahlen: Der Verbraucher, der viel mit dem Auto pendeln muss? Der Bürger, der eine Öl-Heizung hat? Der Gas-Kunde?

Das lässt sich aus unserer Position heraus nicht beantworten, da der Staat lenkend eingreifen will. Mit welcher Zielsetzung die neue Regierung dies tun wird, können wir noch nicht abschätzen.

Was schätzen Sie: Wie viel Prozent teurer wird es für die Bürger in der Region, ihren Energiebedarf für Mobilität und Haushalt zu decken?

Es wäre unseriös, hier und heute eine Vermutung anzustellen. Die fossilen Energien sollen politisch gewollt verteuert werden. CO2-freie Energieträger wie Wasserstoff sind aufwendiger in der Herstellung und voraussichtlich teurer als die niedrigen Preise für Kohle und Gas, an die wir uns gewöhnt haben. Eine große Rolle wird spielen, wie der Staat lenkend eingreift. Es ist davon die Rede, dass der Staat die Mehrkosten durch ein Bürgerenergiegeld kompensieren soll.

Wie könnte sich die Verteuerung auf Unternehmen und Kommunen auswirken?

Energiesparen wird ein großes Thema sein. Das Beste, was man tun kann, um die Kosten zu senken, ist, den Energieverbrauch zu senken. Das ist auch der wichtigste Schritt zum Klimaschutz. Mit einer Verlagerung von energieintensiven Produktionen ins Ausland dürfte weder dem Klima noch dem Wirtschaftsstandort Deutschland gedient sein.

Welche Möglichkeiten haben Sie als Versorgungsunternehmen, um auf die Entwicklungen zu reagieren?

Leider können wir uns vom Energiemarkt nicht entkoppeln. Allerdings kaufen wir die Energie langfristig am Großhandel ein, zum Teil mehrere Jahre im Voraus. Das können wir tun, weil unsere Kunden uns in den nun fast 20 Jahren der liberalisierten Energiemärkte die Treue gehalten haben und wir davon ausgehen, dass sie das auch in Zukunft tun. Das führt dazu, dass unser Beschaffungspreis einen Durchschnittspreis über einen längeren Zeitraum abbildet. Das macht uns unabhängig von kurzfristigen Preisausschlägen am Großhandel. Den Vorteil geben wir aktuell an unsere Kunden weiter. Die notwendigen Preiserhöhungen, die wir jetzt durchführen mussten, bilden nur einen Bruchteil der aktuellen Entwicklung am Großhandel ab.

Und welche Optionen hat der Otto-Normal-Energie-Verbraucher?

Leider hat ein Haushalt kurzfristig kaum Optionen. Die neuen Energieanbieter haben die Preise viel stärker angehoben als wir und große Marktteilnehmer wie Stromio und Gas.de haben die Belieferung ihrer Kunden einfach eingestellt. Mittel- und langfristig gilt es, den Energieeinsatz zu reduzieren. Das klingt jetzt vielleicht etwas banal: Wer ein Eigenheim besitzt, sollte sich über die energetische Sanierung Gedanken machen. Autofahrer sollten beim Fahrzeugkauf auf den Verbrauch achten. Wer ein eigenes Dach hat, sollte überlegen, jetzt eine Fotovoltaikanlage zu installieren.

Sind die explodierenden Preise vielleicht das Signal für einen Wechsel hin zur echten Energieautarkie? Also muss man nicht vielleicht alle Hebel in Bewegung setzen, um sich selbst versorgen zu können?

Richtig ist, dass wir zum Ersatz der fossilen und atomaren Energiequellen die Nutzung von Sonne und Wind massiv ausbauen müssen. In den nächsten acht Jahren muss der Ausbau der Sonnen- und Windenergienutzung viermal schneller erfolgen als in den letzten 20 Jahren, um die Klimaschutzziele der Bundesregierung zu erreichen. Eine riesige Herausforderung für Lieferketten, Produktion, Montagekapazitäten und Genehmigungsprozesse. Mit der Autarkie ist das so eine Sache. Hier wird viel über die Autarkie von Gebäuden oder Quartieren gesprochen. Oder wollen wir als Bundesrepublik autark sein? Soll Europa autark sein? Wichtig ist, dass wir uns unabhängig von fossilen Energieträgern machen. Aber Energieversorgung wird ein vernetztes System bleiben. Die erneuerbaren Energien müssen da "geerntet" werden, wo sie anfallen. Deutschland ist ein relativ kleines Land. Wir werden Sonnenenergie aus dem Mittelmeerraum und Windenergie von den Küsten und Offshore in großem Umfang gewinnen müssen. Es wird einen globalen Wasserstoffhandel geben. Das heißt aber nicht, dass wir vor Ort untätig bleiben können. In Deutschland gibt es noch viel Potenzial für die Nutzung von Sonnen- und Windenergie, in den ländlichen Regionen wie dem Odenwald auch der Biomasse. Das bietet vor allem die Chance, mit lokaler Wertschöpfung von der Energiewende zu profitieren.