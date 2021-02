Buchen. (rüb) Eine stimmungsvolle Zeitreise in die Buchemer Faschenacht der 70er Jahre unternahm die SWR-Landesschau am Samstag. Als "wunderbare Perle aus unserem Archiv" leitete Moderatorin Annette Kraus den Beitrag aus dem Jahr 1977 ein, in dem eine Vielzahl bekannter Gesichter zu sehen ist. Unterstützung bei der Identifizierung der Mitwirkenden hat die RNZ am Sonntag dankenswerterweise von Karl-Heinz "Blinky" Wörner erhalten.

Buchen wird in dem Beitrag als verträumtes Fachwerkstädtchen porträtiert, das sich alljährlich zur fünften Jahreszeit ein närrisches Kleid überstülpt und damit Fastnachtsfans aus ganz Deutschland anlocke. Unter den Klängen der Faschenachtshymne "Kerl wach uff" wird zunächst Ausscheller Karlheinz Friedmann gezeigt, der die ausgelassenen Tage mit Peter Ramburger und Rolf Wörner einläutet.

Die Familie Pfaff näht „Huddelbätz“. Foto: SWR

Das Fernsehteam beschreibt die Buchemer Faschenacht als ursprüngliches und urwüchsiges Brauchtum – "keine künstlich gemanagte Fastnacht". Als sympathische Kleinstadt im närrischen Ausnahmezustand wird Buchen dargestellt, in der sich jede Familie in die Faschenacht einbringt. Beim Wäscheaufhängen werden beispielsweise Ernst Schöllig und Inge Knapp gezeigt, während Frau Morschhäuser die Tradition kurz erklärt.

Die Herstellung eines "Huddelbätz"-Kostüms, für das die junge Näherin Angelika Pfaff rund 2000 Flicken benötigt, wird ebenfalls beleuchtet, ehe eine große Schar von "Huddelbätz" als Symbole des nahenden Frühlings durch die bunt geschmückte Marktstraße hüpft, die damals übrigens – wie auf den Aufnahmen zu sehen ist – noch keine Fußgängerzone war. Schuhhändler Peter Schäfer wird kurz eingeblendet, wie er mit einer "Huddelbätz"-Puppe winkt. Bei der Bäckerei Müller verteilen Frau Bott und Bäcker Müller Bretzen an die Kinder.

Tanzende Faschenachter im "Prinz Carl" werden gezeigt, Elferrat Gert Fröbel macht deutlich, dass der Buchemer keinen Alkohol braucht, um närrisch zu sein, und die Stadtkapelle – zu erkennen sind beispielsweise Rolf Bauer, Josef Pflüger, Hubert Kieser und Christof Kieser – spielt unentwegt. "Die Faschenacht lebt hier aus dem Volk heraus", so lautete das Fazit des Reporters. Eine Feststellung, die auch heute, mehr als 40 Jahre später, noch ihre Gültigkeit besitzt – zumindest in normalen Jahren, ohne Pandemie.

Info: Die Sendung "Landesschau-Geschichten: Fasnacht und Verkleidung" ist in der ARD-Mediathek zu finden.