Auch im vergangenen Jahr beteiligten sich in Buchen Unternehmen der Veranstaltungsbranche an der „Night of Light“. Unter anderem wurden der Wartturm und die Stadthalle angestrahlt. Foto: Martin Bernhard

Buchen. (mb) Die Altstadt von Buchen wird am Abend und in der Nacht des 22. Juni in farbiges Licht getaucht. Manfred Schwing von "Blackout Eventmanagement" aus Hainstadt wird sich mit seinem Team an der bundesweiten Aktion "Night of Light" beteiligen. Damit macht die Veranstaltungswirtschaft auf ihre Situation in der Corona-Krise aufmerksam.

"Hauptattraktionen der Beleuchtung werden der Stadtturm und das Alte Rathaus sein", kündigte Manfred Schwing an. Darüber hinaus werde man den Narren- und den Pilgrim-Brunnen, den wasserspendenden Blecker, das Haus "Morschhäuser" und Fachwerkhäuser in der Marktstraße bis hin zum Hotel "Prinz Carl" anstrahlen.

Acht Personen begannen am Montag gegen 20 Uhr mit der Installation der Lichter. Sie verlegten dabei drei bis vier Kilometer an Kabel und montierten 120 Lampen. Für die Beleuchtung werde man rund 120 Kilowatt Leistung an Strom benötigten. Diesen stellen die Stadt Buchen und die Bewohner der angestrahlten Häuser zur Verfügung. Am heutigen Dienstag soll die Beleuchtung um 20 Uhr angeschaltet werden und etwa fünf Stunden lang brennen.

Für den Auf- und Abbau plant Manfred Schwing zwei Arbeitstage ein. "Wir machen das für unsere Branche, um ein Zeichen zu setzen", betonte er. Sein Unternehmen sei bisher vergleichsweise gut durch die Krise gekommen, weil man unter anderem Landkreise beim Aufbauen und Betreiben von Abstrich- und Impfzentren unterstütze. "Wir wollen durch die Aktion erreichen, dass man die Veranstaltungsbranche nicht vergisst."

Nach Angaben der "Bundesvereinigung Veranstaltungswirtschaft" sind in diesem Wirtschaftsbereich über eine Million Menschen beschäftigt. Damit zähle dieser Wirtschaftszweig zum sechstgrößten in Deutschland. Nach der "Night of Light" im vergangenen Jahr wolle man auch 2021 deutschlandweit ein Zeichen der Solidarität für die Event- und Kulturschaffenden setzen. Denn die Hilfsprogramme der Bundesregierung liefen mit der Bundestagswahl im September aus. Großveranstaltungen seien auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Der Verband befürchtet, dass man ab Oktober bis zur Regierungsbildung keine Wirtschaftshilfen erhalten werde. Im vergangenen Jahr zählte der Verband im Rahmen dieser Aktion über 9000 Lichtinstallationen im Land.