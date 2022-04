Buchen. (pm) Die Klimaschutzziele in Deutschland seien, so das Umweltbundesamt, nur mithilfe von Elektromobilität zu erreichen. Der Neckar-Odenwald-Kreis will dieses Themenfeld aktiv mitgestalten: Ende 2020 wurde über eine Förderung des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg eine neue Stelle für die Beratung und Koordination von Elektromobilität und Ladeinfrastruktur geschaffen. Michael Sack ist unabhängiger Ansprechpartner im Landkreis für Kommunen, Gewerbe und private Interessenten. Kosten entstehen dabei nicht.

Aufgrund fachlicher Berührungspunkte wurde sein Büro bei der Energieagentur des Landkreises im AWN-Verwaltungsgebäude in Buchen angesiedelt. Ende 2021 gab es im Landkreis knapp 4000 Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb, dies entspricht einem Anteil von rund 80 Prozent bei den Neuzulassungen und 3,12 Prozent am gesamten Fahrzeugbestand. Ende 2021 gab es 78 Ladepunkte, im Laufe dieses Jahres seien, so Sack, 20 weitere geplant.

Auch die AWN hat investiert: Insgesamt zehn neue und öffentlich zugängliche Ladepunkte konnten dieser Tage in Betrieb genommen werden.

Während die vier Ladepunkte am Verwaltungsgebäude in Buchen rund um die Uhr zugänglich sind, können die vier auf dem Deponiegelände und die beiden an der AWN-Betriebsstätte in Bödigheim zu den Öffnungszeiten erreicht werden. Diese Informationen seien, so Sack, in den Ladepunkte-Apps hinterlegt.

Als Besonderheit werden diese Ladesäulen mit 100 Prozent Ökostrom betrieben, der zu über 90 Prozent aus eigener Produktion stammt: Ein Gasmotor mit einer Leistung von 80 Kilowatt (dies entspricht ca. 110 PS) macht es möglich. Dabei kommt das Gas aus alten Verfüllabschnitten der Deponie Sansenhecken, in denen noch bis 2005 biogenes Material (z. B. Hausmüll) eingebaut wurde.

Dieses Deponiegas wird über ein Rohrsystem abgesaugt und energetisch, rund 500.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr, verwertet. Lediglich bei Spitzenlasten oder in Ausfallzeiten greife man auf das öffentliche Stromnetz zurück – wobei auch hier ein Vertrag mit den Buchener Stadtwerken über die Lieferung von 100 Prozent Ökostrom bestehe. Die AWN-Tochter Energie-Neckar-Odenwald GmbH ist mit Photovoltaikanlagen ein beachtlicher Ökostromproduzent. Die größte Anlage mit einem Megawatt Leistung ist auf dem Dach des Biomassezentrums installiert.

Jeder Ladepunkt ist mit einer Typ-2-Verbindung ausgerüstet und kann maximal 22 Kilowatt (AC-Wechselstrom) liefern. Michael Sack erläutert, dass bei einer Ladezeit von rund einer Stunde mit 22 Kilowatt meist über 100 Kilometer an Fahrstrecke geladen werden könnte.

Infos zur Elektromobilität oder zu den Fördermöglichkeiten erteilt Michael Sack unter Tel. 06281/906-800 oder per Mail an michael.sack@neckar-odenwald-kreis.de.