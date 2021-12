Buchen. (RNZ) Wer sich über Xenia Hügels humanitäre Projekte informieren möchte, kann das nun auch in Buchform tun. Seit dem 1. Dezember ist "Ohne Plan – Aber mit Herz" erhältlich. Sie stellt darin vor, wie sie rund 100.000 Euro für "Sounds of Hope" in Uganda sammelte, dort ein Waisenhaus baute, um die Not von Kindern zu lindern. Zudem unterstützte sie Frauen mit Hilfe zur Selbsthilfe. Mittlerweile hat sie auch in Gambia ein Projekt zur Gesundheitsversorgung ins Leben gerufen. Für Uganda und Gambia hat Xenia Hügel in drei Jahren bisher rund 265.000 gesammelt (die RNZ berichtete mehrfach).

Xenia Hügels komplette Marge wird in ihre Projekte fließen. Zusätzlich spendet der Verlag zwei Euro pro Buch.

Die Erlöse aus dem Verkauf werden in Schulmaterialien und den Bedarf der 108 Kinder im Kinderheim in Uganda sowie in die Studiengebühr der ersten Studentin Agnes investiert, ebenso in die Miete für Räumlichkeiten und Materialien für das Ausbildungsprojekt für Frauen zur Friseurin und Schneiderin sowie in das Krankenhaus in Gambia.

Xenia Hügel sieht das Buch nicht nur als ein "wärmendes Buch für die Winterzeit", sondern auch als "Weckruf und Anleitung" für alle an, die hinter die Kulissen schauen möchten. "Hier lernt man unser Projekt in Uganda zu 100 Prozent kennen", sagt Hügel. Wie sie es erreichte, dass 100.000 Euro in 18 Monaten für "Sounds of Hope" in Uganda zusammenkamen, beschreibt sie in "Ohne Plan - Aber mit Herz". Ein großer Teil der Geschichte spielt in Buchen.

Für sie bedeutet dies aber nicht das Ende der humanitären Unterstützung. Viele weitere Initiativen wurden und werden angestoßen, wofür Spendengelder nötig sind. Nachdem das Krankenhaus in Jattaba in Gambia eröffnet wurde, ist Hügel nun dabei, die Rahmenbedingungen für die Einrichtung eines Supermarktes zu schaffen. Xenia Hügel möchte zeigen, dass es gelingt, vermeintlich Unerreichbares umzusetzen, wenn Zuversicht, Mut und ein Herz für Menschen in Not dahinterstehen.

"Ohne Plan – Aber mit Herz" ist bei Weitz & Weitz zum Preis von 14 Euro erschienen. ISBN: 978-3-9817663-5-6. Das Buch ist in jeder Buchhandlung bestellbar und auch beim Verlag Weitz & Weitz erhältlich.

Weite Infos gibt es auch unter www.ruthweitz.com Tel. 06022/6524413.

Infos zu den Projekten gibt es unter www.soundsofhopeinternational.wordpress.com.

Wer für Xenia Hügels Projekte spenden möchte, kann folgendes Spendenkonto nutzen: "Sounds of Hope", Sparkasse Miltenberg-Obernburg, DE12.7965.0000.0501 5662 85.