Buchen. (ahn/dore) Aus einem Gebäude in der Josef-Martin-Kraus-Straße 9 stieg am Freitagabend kurz nach 19 Uhr starker Rauch auf: Ursache war nach Polizeiangaben wohl ein Brand in der Küche einer Wohnung.

Die Feuerwehr aus Buchen war mit 33 Kräften und sieben Fahrzeugen im Einsatz. Auch Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr war vor Ort.

Vom DRK war der Leitende Notarzt Dr. med. Harald Genzwürker, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und Mitarbeiter aus Buchen und Walldürn im Einsatz.

Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.