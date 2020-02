In der Hallesitzung am Samstag stand das „Wacherad“ – hier mit Hubert Alois Kieser (l.) und Volkhard Schwarz – noch im Mittelpunkt. Jetzt ist es verschwunden. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (RNZ) Der Aschermittwoch ist ein ernüchternder Tag für die Narren. Für die Mitglieder des traditionsreichen "Buchemer Wacherads" begann er diesmal sogar mit einem richtigen Schock: Das rund 40 Jahre alte "Wacherad", mit dem die musikalische Truppe die örtlichen Missgeschicke glossiert, war verschwunden!

Am Ende ihres Streifzugs durch die Buchener Wirtschaften hatten die Sänger ihr "Wacherad" am Dienstag im "Prinz Carl" deponiert – am nächsten Morgen war es nicht mehr da. "Es muss in der Nacht oder in am frühen Morgen entwendet worden sein", erklärte Vorsänger Hubert Alois Kieser der RNZ.

Bevor die Fastnachter weitere Schritte einleiten, hoffen sie auf die Vernunft – also darauf, dass der oder die Täter das "Wacherad" zurückgeben, ohne weitere Konsequenzen befürchten zu müssen.

Info: Der "Narrhalla"-Vorsitzende Herbert Schwing steht unter Tel. 0171/6810681 als Kontaktmann für die Rückgabe und für Hinweise zu Verfügung.