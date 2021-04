Buchen. (ahn) "Was hat es eigentlich mit den Folien vor der ,Marienhöhe‘ auf sich?" Das fragte Stadtrat Klemens Gramlich (CDU) am Montag in der Gemeinderatssitzung. Und mit dieser Frage ist er nicht allein. Denn schon vielen Spaziergängern sind die weißen Folien mit der grünen Umrandung aufgefallen, die mehrere hundert Quadratmeter Fläche an der Straße Zur Marienhöhe bedecken. Die Antwort fällt allerdings relativ unspektakulär aus. Die Abdeckungen wurden nämlich angebracht, damit sich dort keine Eidechsen ansiedeln können, wie Bürgermeister Roland Burger und der Technische Dezernent Hubert Kieser in der Sitzung erklärten (wir berichteten).

"Wir müssen dafür sorgen, dass sich die Eidechsen hier weder einnisten noch wiederkommen", erklärt Kieser nun bei einem Vorort-Termin. Denn jetzt, wenn die Temperaturen steigen, werden die Eidechsen, die unter Schutz stehen, aktiv. Und diese sollen schließlich ja auch noch geschützt sein, wenn die Baumaschinen anrollen.

Im Vorfeld hatte ein Gutachter mögliche Habitate ausgemacht, in denen sich zum Beispiel Eidechsen ansiedeln könnten. Dass der Gutachter mit den zwei Stellen an der Straße Zur Marienhöhe richtig lag, bestätigt eine Passantin, die mit ihren zwei Hunden vorbeikommt. "Ich habe hier schon des Öfteren Eidechsen gesehen." Nachdem der Gutachter die zu schützenden Flächen bestimmt hatte, habe man die Maßnahmen mit dem Landratsamt besprochen und umgesetzt, so Kieser.

Dass so geartete Maßnahmen für den Naturschutz ergriffen werden, sei nichts Unübliches, wie der Technische Dezernent informiert. So habe man bereits etwa in Eberstadt die Steilwand am Eingang zur Tropfsteinhöhle von Eidechsen befreit. Doch "im Zusammenhang mit einem Neubaugebiet ist das für uns eine neue Übung", so Kieser.

Apropos Eberstadt: Dort sei es am neuen Baugebiet nicht nötig gewesen, Folien für die Eidechsen auszulegen. Allerdings habe man Pfosten in den Boden gerammt, an denen Bänder angebracht sind, die in der Luft flattern. Diese sollen verhindern, dass sich dort die Feldlerche ansiedelt. Solche Flatterbänder hat man auch auf den noch leer stehenden Flächen im Baugebiet "Marienhöhe" installiert.

Doch zurück zu den Eidechsen-Folien: Diese würden in der nächsten Woche schon wieder abgebaut, wie Hubert Kieser berichtet. Das bedeutet aber nicht, dass man nicht mehr an die Eidechsen denkt – im Gegenteil: "In den nächsten Wochen werden wir noch vor dem Baubeginn ein Ersatzhabitat für die Eidechsen anlegen."