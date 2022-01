Buchen. (rüb) Seit 1. September ist Julia Lehner Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde in Buchen. Bei der Kundgebung auf dem oberen Marktplatz in Buchen bezog die 30-Jährige am Dienstagabend klar Stellung zum Thema Impfen, reichte zugleich aber auch den Menschen die Hand, die sich – aus welchen Gründen auch immer – nicht impfen lassen wollen. Trotz Impfung machte Julia Lehner im Herbst eine schwere Corona-Infektion durch. Sie ist davon überzeugt: Ohne Impfung wären die Folgen noch viel schwerwiegender gewesen. Im Gespräch mit der RNZ ging es am Mittwochvormittag aber vor allem um die Auswirkungen der Pandemie auf unser gesellschaftliches Miteinander.

Mit welchen Gefühlen blicken Sie gerade auf unsere Gesellschaft?

Es tut mir im Herzen weh, dass die Gesellschaft sich spaltet. Zu Beginn der Pandemie war so viel Solidarität zu spüren, und alle haben zusammengehalten. Dies verlieren wir nun, und das beobachte ich mit großer Sorge. Wir spüren diese Entwicklung auch in unserer Gemeinde, aber nicht so extrem wie in der Gesellschaft insgesamt.

Sie sprechen sich für das Impfen aus und öffnen auch Ihre Kirche für Impfungen ...

Ja, ich bin von der Wirksamkeit und der Notwendigkeit der Impfung überzeugt. Aber die Frage "Impfen ja oder nein?" wird von manchen in unserer Gesellschaft behandelt, als ob es eine Glaubensfrage wäre. Ich befürchte, dass Menschen, die – egal aus welchen Gründen – Angst vor einer Impfung haben, unter die Räder geraten könnten. Wer das Impfen absolut setzt, der lässt keinen Platz für Menschen, die Bedenken haben. Stattdessen sollten wir mit diesen Menschen im Gespräch bleiben, ins Gespräch kommen.

Wer ist verantwortlich für die Gräben, die sich auftun?

Wir alle! Jeder, der seine eigene Meinung als etwas Absolutes ansieht, der trägt zur Spaltung bei. Deshalb müssen wir alle überprüfen, ob wir auch andere Meinungen gelten lassen. Um Verständigung zu ermöglichen, muss auf beiden Seiten der Wille da sein, den anderen zu verstehen – auch wenn das im Einzelfall schwer sein kann.

Wo hört Ihr Verständnis auf?

Es gibt Grenzen, und die verlaufen eindeutig da, wo das Leben anderer nicht mehr als schützenswertes Gut angesehen wird.

Ist das Land in zwei Lager gespalten?

Nein, und das dürfen wir auch nicht zulassen. Es gibt auch ganz viele Meinungen und ganz viele Menschen zwischen den beiden Polen. Wer nur in Schwarz oder Weiß denkt und daraus einen Konflikt zwischen zwei Lagern konstruiert, der treibt fragende oder suchende Menschen womöglich in die falsche Richtung.

Wie lassen sich die Gräben wieder schließen?

Indem wir immer Gesprächsbereitschaft signalisieren, informieren und uns Berichte von Betroffenen anhören. Dazu gehört auch, dass wir nicht vorschnell urteilen, wenn jemand nicht geimpft ist. Und dann sollten wir uns an die Anfangszeit der Pandemie zurückerinnern und uns darauf besinnen, welche Energie damals zu spüren war: "Wir schaffen es gemeinsam!" Damals konnte man sehen, wie stark unsere Gesellschaft ist, wenn sie zusammensteht.

Wird es uns als Gesellschaft gelingen, die Gräben zu schließen?

Ja, davon bin ich überzeugt, auch weil mir der Glaube die Hoffnung schenkt: Wir gehen nicht allein durch die Pandemie, Gott ist bei uns, auch und gerade in schwierigen Zeiten!