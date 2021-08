Buchen. (pm/RNZ) Das Jahr 2021 führt uns vor Augen, dass das Klima weltweit aus den Fugen geraten ist: Im Juni litt Kanada unter einer beispiellosen Hitzewelle, bei der Temperaturen bis zu 50 Grad erreicht wurden. Im Juli rissen verheerende Fluten im Westen Deutschlands ganze Ortschaften mit sich und töteten über 130 Menschen. Und in Mittelmeerländern wie Griechenland und der Türkei kam es in diesem Sommer zu kaum kontrollierbaren Bränden.

Das Zeitfenster, in dem der menschengemachte Klimawandel noch gebremst werden kann, ist eng: "Die nach der Bundestagswahl im Herbst 2021 beginnende Legislaturperiode bietet die letzte realistische Chance, die Weichen für die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele 2030 sowie der Klimaziele 2030 und 2050 zu stellen." Mit diesen Worten beginnt der Sachverständigenrat für Umwelt der Bundesregierung im Dezember 2020 eine Mitteilung über ein Impulspapier.

In vielen Städten gehen Menschen auf die Straße, um den Vertretern der Politik klar und deutlich zu zeigen, dass sie die bislang vorherrschende Klimapolitik nicht mehr hinnehmen wollen. Nun wird auch Buchen dabei sein.

Das Bündnis Klimaschutz im Neckar-Odenwald setzt sich zusammen mit Fridays for Future immer wieder für einen wirksamen Klimaschutz ein. Am Freitag, 24. September, findet der nächste globale Klimastreik statt. Nachdem in Mosbach in den vergangenen Jahren bereits mehrere Demonstrationen und Kundgebungen durchgeführt wurden, wird es am 24. September nun auch in Buchen eine koordinierte Aktion geben.

Treffpunkt ist jeweils um 17 Uhr. In Mosbach treffen sich die Teilnehmer am Bahnhof (West), in Buchen voraussichtlich am Waldkindergarten. Anschließend ist in Buchen eine Kundgebung vor dem neuen Rathaus.

Einige Redner, die in Mosbach und Buchen sprechen werden, äußerten sich gegenüber der RNZ über ihre Motivation und Beweggründe:

Thomas Schaub. Foto: zg

Thomas Schaupp, Mosbach: "Wenn es uns in den nächsten zehn Jahren nicht gelingt, die bekannten Klimaschutzmaßnahmen in der Fläche durchzusetzen, werden unsere Kinder vor Aufgaben gestellt, die wir uns heute noch nicht vorstellen können, genauso, wie wir uns im Juni noch nicht vorstellen konnten, was im Juli im Ahrtal passiert ist. Noch haben wir die Wahl."

Stefan Müller Ruppert. Foto: zg

Stefan Müller Ruppert, Buchen: ",Im Summer schwitscht, im Winter frierscht; Wenn’d nix von denne zwee verschpürscht; Dann is als Johreszeit, wersch’ seh’Ee vunn denne annern zwee.’ Als diese Zeilen aus der Feder unseres Heimatdichters Erwin Thoma flossen, da war das vermutlich auch noch so. Inzwischen wird die Menschheit frierend, schwitzend, überschwemmt und verbrannt eines schlechteren belehrt. Dass wir, die Menschen, zum großen Teil selbst dafür verantwortlich sind, hat uns gerade der Weltklimarat an höchster Stelle eindrucksvoll dargelegt. Deshalb gibt es auch keine Alternative, als uns mit denen solidarisch zu erklären, für die die Auswirkungen des Klimawandels einst am bittersten sein werden: mit unseren Kindern und unseren Enkelkindern, die ihre Sorge um ihre Zukunft auf den freitäglichen Straßen kundtun. Und da es immer noch viel zu viele – vor allem ältere Semester gibt – die mit obercoolem Wissensgehabe die Fridays for Future-Bewegung huldvoll belächeln und mit unreflektiertem, uninformiertem Halbwissen ihr dämliches Greta-Bashing betreiben, gibt es für den Klima-Streik am 24. September nur den Slogan, der, leicht abgewandelt, auch schon ,damals’ bei den Anti-Pershingdemos mobilisiert hat: ,Bürger, es muss wirklich sein – kommt dazu und reiht Euch ein’ – gebt dem Klimaschutz Gesicht und Stimme!"

Sebastian Scheuermann. Foto: zg

Sebastian Scheuermann, Buchen: "Einerseits bin ich davon überzeugt, dass angemessene Maßnahmen zum Klimaschutz so schnell wie möglich umgesetzt werden müssen. Und andererseits sehe ich politischen Aktivismus als sehr sinnvoll an. Da ich noch sehr jung bin, ist es umso wichtiger, mich öffentlich zu äußern, weil die Entscheidungen, die heute getroffen werden, von meiner Generation mitgetragen werden müssen. Ich freue mich, dass ich so etwas zur politischen Debatte beitragen kann.

Horst Berger. Foto: zg

Horst Berger, Buchen: "Fridays For Future klagt meine und die Generation meiner Eltern an. Zu Recht! Wir haben über Jahrzehnte hinweg verschwenderisch und weit über unsere Verhältnisse gelebt und gewirtschaftet. Wir sind in der Rolle, gesellschaftlich Verantwortung zu übernehmen, damit wir keine verbrannte Erde hinterlassen. Ich ziehe meinen Hut vor Greta Thunberg und der globalen Bewegung. Sie haben mich motiviert, mich einzusetzen für eine Gesellschaft, die sich vom Diktat der fossilen Brennstoffe befreit und die es als Chance erkennt, entschleunigt dem Massenkonsum und Massentourismus zu widerstehen."

Philipp Hensinger. Foto: zg

Philipp Hensinger, Walldürn: "Der Klimaschutz ist eine monumental wichtige Aufgabe. Dennoch dürfen wir nicht vergessen, eines nach dem anderen zu regeln. Das bedeutet laut dem Mannheimer Philosophen Bernward Gesang in seinem Buch ,Mit kühlem Kopf’ folgendes: ,Gib dem Klimaschutz den Primat.’"