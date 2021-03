Der TSV Buchen ist im Rahmen seiner beispielhaften Impfaktion für die Senioren des Vereins in ganz Baden-Württemberg unterwegs. Bislang fuhren die ehrenamtlichen TSV-Helfer 4000 Kilometer in die verschiedenen Impfzentren. Foto: zg

Buchen. (joc) Eine sehr erfolgreiche Zwischenbilanz konnten die Verantwortlichen des TSV 1863 Buchen anlässlich ihrer Corona-Impfaktion ziehen. Zur Erinnerung: Der Verein hat auf Initiative des Vorsitzenden Kurt Bonaszewski für seine über-80-jährigen Buchener Mitglieder seit Mitte Februar Termine in verschiedenen Impfzentren in ganz Baden-Württemberg organisiert.

Aber nicht nur das: Vom lästigen Papierkram bei der Terminkoordination bis hin zur Fahrt selbst, die die Senioren im Vereinsbus des TSV mit einem Fahrer des Vereins antreten konnten, übernahm der Sportverein vom Anfang bis zum Ende alle anstehenden Aufgaben. Entsprechend froh und dankbar darüber zeigen sich die Mitglieder, die das Angebot gerne angenommen haben. Zahlreiche E-Mails, Telefonate und persönliche Dankesworte zeugen davon, dass die TSV-Aktion eine wertvolle Hilfe für die ältere Generation darstellt. Und auch von Angehörigen der Senioren gab es eine Welle der Sympathie und der Dankbarkeit.

Jetzt zogen die Verantwortlichen eine Zwischenbilanz und blickten zurück auf das, was unter teilweise recht schwierigen Rahmenbedingungen erreicht werden konnte: In den letzten sechs Wochen wurden von Buchen aus insgesamt 4000 Kilometer in die Impfzentren nach Rot am See, Mannheim, Stuttgart, Öhringen oder Heidelberg gefahren. Auch die Resonanz war gewaltig: Von den 108 angeschriebenen älteren TSV-Mitgliedern nutzten knapp 40 das Angebot. Kurt Bonaszewski: "Das ist überwältigend. Damit haben wir im Vorfeld nicht gerechnet!"

Von den 37 Mitgliedern, die sich gemeldet haben, haben zwischenzeitlich alle die erste Impfung erhalten. 20 haben sogar schon die zweite Impfung hinter sich. Und schon in wenigen Tagen werden alle Ü80er geimpft sein!

Jetzt am Wochenende steht die letzte Fahrt an. Josef Frank, Ehrenbürger der Stadt Buchen und jahrzehntelang Bürgermeister der Stadt, wird von Kurt Bonaszewski nach Heidelberg zu seinem zweiten Impftermin gefahren.

Die letzte Fahrt bedeutet aber längst nicht, dass damit die TSV-Aktion endet. Nach mehreren Nachfragen der nächsten Altersgruppe beschloss der Vorstand, dass man auch Termine für die Über-70-Jährigen koordinieren werde. Für die Fahrten zum Impfzentrum müssen die Ü70er dann aber selber Sorge tragen. Auch hier gibt es erste Zahlen zu vermelden: Bei den Ü70ern haben sich bislang neun TSV-Mitglieder gemeldet, für sieben sind die Termine schon gebucht. Eine Person wurde sogar schon geimpft.

Der Dank Kurt Bonaszewskis gilt seinen wackeren Mitstreitern und ehrenamtlichen Helfern, namentlich der TSV-Geschäftsführerin Brigitte Röckel, Sandy Menschner, Gaby Kistner, Gabi Bonaszewski und Manfred Röckel, die gerne gefahren sind bzw. am PC bereitwillig die einzelnen Termine für die Senioren gebucht haben.