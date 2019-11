Buchen. (rüb) Seit Mittwoch lockt der Seitenbacher-Weihnachtsmarkt in der Siemensstraße in Buchen mit viel Abwechslung für Groß und Klein. Im Glanz von tausend Lichtern warten eine Vielfalt an Geschenkideen und kreativen Dekoartikeln auf die Besucher. Die Erwachsenen können ins Ruhe stöbern, während sich die Kinder in der neuen Hüpf- und Rutschburg austoben können oder sich ein Glitzer-Tatoo auftragen lassen.

Am Montag und Dienstag, 25. und 26. November, ist zudem Kinderschminken im Angebot. Der Seitenbacher-Weihnachtsmarkt öffnet noch bis Mittwoch, 27. November, täglich von 9 bis 20 Uhr seine Pforten.