Von Rüdiger Busch

Buchen. "Für einen erfolgreichen Weg in die Zukunft sind Hartnäckigkeit, Ausdauer und Ideen gefragt." Diese Worte gab der damalige Landrat Dr. Gerhard Pfreundschuh dem 28 Jahre jungen Bürgermeister zur Amtseinführung mit auf den Weg. Heute, 30 Jahre später, lässt sich mit Fug und Recht behaupten, dass Roland Burger diese Eigenschaften sowohl an seiner ersten Wirkungsstätte in Osterburken als auch seit 2006 in Buchen an den Tag gelegt hat. Doch nicht nur das: Der 58-Jährige verbindet enormes Fachwissen mit Leidenschaft und Herzblut für die Aufgabe und die Menschen.

Am 18. November 1990 wählten ihn die Bürger der Römerstadt Osterburken zu ihrem Stadtoberhaupt. Als einer der jüngsten Rathauschefs im Land trat er am 1. Februar 1991 sein neues Amt an. Heute ist Roland Burger der dienstälteste Bürgermeister der Region. Grund genug, ihn und einige Wegbegleiter zu Wort kommen zu lassen.

"Bürgermeister ist und bleibt mein Wunschberuf", sagte Burger im August im RNZ-Sommerinterview. Er habe nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann sein Studium mit Blick auf genau dieses Berufsziel aufgenommen: "Eine Berufswahl, die ich nie bereut habe."

So berichtete die Rhein-Neckar-Zeitung am 6. Februar 1991 über die offizielle Amtseinführung von Roland Burger in Osterburken. Foto: Rüdiger Busch

"In den 15 Jahren Amtszeit in Osterburken hat sich die Stadt sehr dynamisch entwickelt", erinnert sich Burger. "Das war eine sehr wertvolle und prägende Zeit für mich." Aus heutiger Sicht kommt einem die Beschreibung der damalige Arbeitsbedingungen wie aus einer anderen Welt vor: "Vor 30 Jahren hatten wir keine PCs im Rathaus. Eingabegeräte für das Rechenzentrum, ein Schreibautomat mit Diskette und Schreibmaschinen dominierten die Arbeitsplätze." Das Internet, mit dem die jungen Menschen heute aufwachsen, war – weitgehend – unbekannt, Handys gab es nicht.

Der technische Fortschritt kam in Riesenschritten: "Obwohl ich viel unterwegs bin, bin ich heute für die Verwaltung so gut wie immer erreichbar. E-Mail und die neuen Medien haben meine Arbeit sehr verändert. Wir leben mehr denn je im Zeitalter der Kommunikation, in einer sehr schnell gewordenen Welt: eine Entwicklung mit Licht und Schatten."

Im Februar 2006 trat Roland Burger als Nachfolger von Dr. Achim Brötel das Amt als Bürgermeister seiner Heimatstadt an – die berufliche Erfüllung war vollkommen. Die Bilanz seiner 15-jährigen Amtszeit kann sich durchaus sehen lassen: Buchen hat sich erfolgreich weiterentwickelt und steht mit seinen 14 Stadtteilen sehr gut da – in Sachen Infrastruktur, aber auch finanziell.

Hintergrund "Roland Burger kenne ich von Kindesbeinen an. Uns hat schon immer viel verbunden. Die Jungen Briefmarkenfreunde, die wir gemeinsam gegründet haben. So manches Spaghetti-Eis beim legendären ,Drei-Bolle-Wirt‘. Die Jugendzeitung ,engagiert‘. Die Junge Union, die Stadtkapelle und anderes mehr. Dass es auch einmal die Kommunalpolitik sein würde, hat damals wahrscheinlich keiner von uns [+] Lesen Sie mehr "Roland Burger kenne ich von Kindesbeinen an. Uns hat schon immer viel verbunden. Die Jungen Briefmarkenfreunde, die wir gemeinsam gegründet haben. So manches Spaghetti-Eis beim legendären ,Drei-Bolle-Wirt‘. Die Jugendzeitung ,engagiert‘. Die Junge Union, die Stadtkapelle und anderes mehr. Dass es auch einmal die Kommunalpolitik sein würde, hat damals wahrscheinlich keiner von uns gedacht. Und: Inzwischen ist Roland Burger sogar der dienstälteste Bürgermeister im gesamten Kreis, auch wenn man es ihm natürlich in keinster Weise ansieht. Seit 1994 gehört er zudem unserem Kreistag an und ist dort mein erster Stellvertreter. Ich schätze ihn nicht nur als Freund, sondern auch als ausnehmend klugen Kopf, der strategisch denken kann. Roland Burger hat das Verwaltungsgeschäft von der Pike auf gelernt und bringt zusätzlich noch einen hohen wirtschaftlichen Sachverstand mit. Das tut der Stadt Buchen, aber auch dem Neckar-Odenwald-Kreis insgesamt gut. Er ist bei einer Vielzahl von Veranstaltungen präsent (wenn auch zugegebenermaßen nicht unbedingt immer übertrieben pünktlich ...), innovativ, wenn es um neue Ideen geht, aber auch durchsetzungsstark, wenn der Wind einmal aus unterschiedlichen Richtungen bläst. Kurzum: Roland Burger und Buchen – das passt." Landrat Dr. Achim Brötel "Nachdem Bürgermeister Klemens Brümmer zum 31. Januar 1991 in den Ruhestand ging – mit ihm habe ich über 22 Jahre zusammengearbeitet – kam zum 1. Februar 1991 Roland Burger – jung und dynamisch. Unsere Zusammenarbeit war geprägt von gegenseitiger Wertschätzung, Respekt, Ehrlichkeit und Vertrauen. Seine sehr guten Fachkenntnisse waren sehr nützlich für seine Arbeit in und für ,Borke‘. Während seiner 15-jährigen Tätigkeit wurden im Hauptort und den Stadtteilen viele Baumaßnahmen (z. B. Parkhaus, Sporthalle Realschule, Schul-Erweiterungen) durchgeführt und neue Baugebiete erschlossen. Roland Burger war mit seiner Familie in Osterburken gut etabliert. Die Familie hat hier ein Wohnhaus. Die beiden Söhne wurden während seiner Amtszeit geboren, besuchten hier den Kindergarten, die Grundschule und auch das GTO. Auch wenn Roland Burger als Bürgermeister in seine Heimatstadt zurückgekehrt ist, pflegt er nach wie vor gute persönliche Verbindungen nach Osterburken. Hier geht er auch einem seiner Hobbys nach. Er ist Mitpächter einer Fischpacht. Zum seltenen 30-jährigen Bürgermeisterjubiläum gratuliere ich stellvertretend für alle ,Borkemer‘ und wünsche für die Zukunft alles Liebe und Gute. Lieber Roland, bleib gesund und behütet." Elke Ander, ehemalige Hauptamtsleiterin der Stadt Osterburken "Der Kreisverband des Gemeindetags gratuliert seinem Mitglied Roland Burger recht herzlich zu dessen 30-jährigem Dienstjubiläum als Bürgermeister. Niemand von uns aktiven Kollegen und Kolleginnen befindet sich länger in diesem Wahlamt. Das ist eine herausragende Leistung! Roland Burger zeichnet sich vor allem durch sein großes Fachwissen, seine Zielstrebigkeit und seinen Fleiß aus. Seine Bilanzen in Osterburken und Buchen können sich mehr als sehen lassen. Darüber hinaus vertritt er die kommunalen Interessen auch überregional mit Nachdruck, z. B. in der Metropolregion, beim Städtetag und in der Forstkammer. Ich selbst kenne Roland Burger schon seit meiner Ausbildung: Unter anderem musizierten wir Ende der 80er Jahre gemeinsam im Blasorchester der Hochschule in Kehl. Und nun sind wir bereits 19 Jahre Bürgermeisterkollegen. Unser Jubilar legt großen Wert auf ein gutes nachbarschaftliches Miteinander, weshalb er auch interkommunale Aktivitäten, beispielsweise in den Bereichen Hochwasserschutz und Wasserversorgung, stets aktiv unterstützt. Wir freuen uns auf noch möglichst viele weitere Jahre der vertrauensvollen und erfolgreichen Zusammenarbeit." Thomas Ludwig, Bürgermeister der Gemeinde Seckach und Kreisvorsitzender des Gemeindetags

Zu seinem Hauptamt als Bürgermeister kommen vielfältige ehrenamtliche Funktionen, vom Aufsichtsrat der Stadtwerke bis hin zum Vizepräsidenten der Internationalen Joseph-Martin-Kraus-Gesellschaft. "Letztlich geht es mir bei allen Aktivitäten darum, die Stadt Buchen als Mittelzentrum im Landkreis gut zu positionieren, sie gut zu vertreten, aber auch darum, in der Region und landesweit als Stadt Buchen sicht- und wahrnehmbar zu sein, um sich ergebende Chancen über das aufgebaute Netzwerk für den Standort und die Bürgerschaft erkennen und nutzen zu können", sagte Burger der RNZ.

Darüber hinaus engagiert er sich im Kreistag, im Verband Region Rhein-Neckar, im Städtetag und im Gemeindetag, als Präsident der Forstkammer Baden-Württemberg sowie als stellvertretender Vorsitzender des Gemeinsamen Forstausschusses der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände "Deutscher Kommunalwald". "Daraus hat sich – auch aufgrund der Tatsache, dass die Stadt Buchen zu den größten kommunalen Waldbesitzern im Land und auch deutschlandweit gehört – mein persönlicher Schwerpunkt als Interessenvertreter des Kommunalwaldes ergeben", erklärte der Bürgermeister.

Auch wenn die Liste seiner Ehrenämter lang ist, so steht der Rathaussessel klar im Mittelpunkt seines Wirkens. Sein Engagement für seine Heimatstadt lässt nicht nach, im Gegenteil: Im Dezember hat er verkündet, dass er sich für eine dritte Amtszeit bewerben wird: Am 28. November wird in Buchen gewählt.

Nach 30 Jahren, in denen sich die Herausforderungen für einen Bürgermeister fast so stark gewandelt haben wie die täglichen Arbeitsabläufe im Rathaus, ist für Roland Burger eines klar: "Gleich geblieben und mir besonders wichtig ist der zentrale Kern der Aufgabe: die Sicherung einer guten Zukunft für die Stadt und die Menschen."