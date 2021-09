Von L. Katzenmaier und A. Remmler

Buchen. Es ist ein faszinierend-schöner Anblick: Kleinere sowie größere Staudämme und angestaute Wasserflächen haben den Bereich rund um den Hollersee in eine urwüchsige Naturlandschaft verwandelt. Die beeindruckende Naturgestaltung weist darauf hin, dass hier ein sehr fleißiges Tier am Werk sein muss. Ein Biber. Geschaffen hat er eine Art "Lagune", die direkt neben dem Hollersee liegt. Am See entdeckt man bei genauerem Betrachten jedoch ein ganz anderes Tier im Wasser. Aus dem Wasser ragt ein kleiner Kopf, der Kopf einer Schildkröte. Doch was sucht dieses Tier hier?

Biberberater und Naturschutzbeauftragter Joachim Bernhardt ist sich sicher, dass die Tiere hier ausgesetzt worden sind. Die zwei 30 bis 40 Zentimeter großen "Amerikanischen Hieroglyphen-Schmuckschildkröten", werden den kalten Winter hier wahrscheinlich nicht überleben. Bernhardt appelliert, man solle keine Haustiere aussetzen und diese nicht wie "Spielzeug" behandeln. Des Weiteren bezeichnet er dies als "Tierquälerei".

Geht man weiter an dem See entlang, kann man, wenn man Glück hat, viele andere Tierarten sehen. Von Grünfüßigen Teichhühnern über Stockenten bis hin zu Ringelnattern ist alles vertreten.

Die am See beobachteten Anzeichen eines Bibers sind nun deutlich erkennbar. Eine große angestaute Wasserfläche überdeckt die ehemals grünen Flächen. Die dort lebende Biberfamilie hat ganze Arbeit geleistet. Zwischen Buchen und Hollerbach wurden bisher sechs bis sieben Dämme errichtet, und mindestens drei Biber leben in diesem Gebiet. Unklar ist, ob es sich um ein oder zwei Reviere der Nagetiere handelt. Da die Biber vor allem nachtaktiv sind, entdecken Spaziergänger sie eher selten. Experte Bernhardt erklärt aber, dass die Tiere immer noch tätig sind und es sogar zur Fortpflanzung kommt. Vor allem im April und Mai kommen die Jungen zur Welt.

Außerdem berichtet der Naturschutzbeauftragte, dass es keine Seltenheit mehr ist, Biber auch in Gärten fernab von Gewässern anzutreffen. Erst kürzlich musste er einen Biber aus einem Garten befreien. Er rät dazu, einen Experten zu verständigen und nicht auf eigene Gefahr dem verängstigten Tier zu helfen. Normalerweise sind die Nagetiere nicht gefährlich, doch wenn sie sich bedroht fühlen, können sie durchaus zuschnappen.

Mit seinen Bauten fördert der Biber die Artenvielfalt, da er eine besseres Umfeld für viele Tiere schafft. Auch die Angler, die den See der Stadt Buchen pachten, befürworten die Ansiedlung des Bibers. "Die Stadt Buchen handelt sehr vorbildlich", so Bernhardt. Auch wenn die Biber und Schildkröten nur sehr selten zu sehen sind, ist es kein Problem, dass Spaziergänger die Tiere beobachten, solange man sich auf den Wegen aufhält und die Tiere nicht stört. Auch wenn der Anblick einer Schildkröte im Hollersee auf den ersten Blick faszinierend wirkt, hat es dennoch einen Grund, weshalb sie nicht in diesen Lebensraum gehören, wie Bernhardt erklärt hat. Genau genommen ist es deshalb kein Grund zur Freude, hier eine Schildkröte vorzufinden.