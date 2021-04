Buchen. (joc) In Hotspots mit einer Inzidenz über 100 müssen die Kunden seit Montag einen negativen Corona-Test vor dem Friseurbesuch vorweisen. Dieser darf nicht älter als 24 Stunden sein. Beim bundesweit agierenden "Hair-Express", der zur Klier-Hair-Group Wolfsburg gehört, hat man angesichts der Corona-Pandemie klare Verhaltensregeln formuliert, die für alle Filialen gelten. Einer der Standorte der "Hair-Express"-Gruppe ist die Filiale im Buchener Kaufland. Auch hier ist es seit Anfang dieser Woche verpflichtend, dass die Kunden vor dem Betreten des Geschäfts einen negativen Corona-Test vorweisen müssen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Das gilt im Übrigen auch für alle fünf Beschäftigten der Buchener Filiale, wie die stellvertretende Salonleitung auf Anfrage der RNZ unterstreicht. Zudem legt man beim "Hair-Express" großen Wert darauf, dass immer ausreichend Desinfektionsmittel am Eingang des Salons aufgestellt ist und dies von den Kunden auch genutzt wird. Der Eintritt in den Salon ist nur mit FFP2-Maske möglich.

Kunden sollten sich vor dem Haareschneiden im Salon anmelden. Spontan Vorbeikommende werden aber nicht abgewiesen, wenn gerade Kapazitäten frei sind. Aber auch für sie ist der Negativtest verpflichtend. Maximal sechs Personen dürfen sich gleichzeitig in der Buchener Filiale aufhalten. Beim Anmelden muss man seinen Namen und seine Kontaktdaten und die Verweildauer angeben. Letzteres wird aber bereits seit dem zweiten Lockdown so praktiziert.

Geändert wurden in Buchen nach dem Lockdown die Öffnungszeiten. So bleibt der vielerorts für Friseure freie Montag beim Buchener "Hair-Express" ein ganz normaler Arbeitstag. Allerdings ist nicht mehr von 9 bis 20 Uhr, sondern lediglich noch von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Man habe normalerweise gerade am Montag einen sehr regen Zuspruch, erklärt die stellvertretende Salonleiterin. Gestern war es dagegen eher ruhig, was man auch auf die jetzt weiter veränderten Corona-Bestimmungen zurückführt, die beim Kunden noch nicht angekommen seien.

Neu ist ein Ruhetag. In Buchen ist das der Dienstag. Diese Regelungen sollen laut der Klier-Hair-Group Wolfsburg zumindest bis Ende Mai gelten.