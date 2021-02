Von Rüdiger Busch

Buchen. In unsicheren Zeiten suchen die Menschen verlässlichen Rat, und sie setzen dabei auf bewährte Partner. Dies ist für die Volksbank Franken eine Erkenntnis aus dem von der Coronakrise geprägten Geschäftsjahr 2020. Trotz der Pandemie und der Herausforderungen durch die andauernde Niedrigzinsphase hat sich die Volksbank gut behauptet und konnte ihr kontinuierliches Wachstum fortsetzen. Die von Vorständin Karin Fleischer und Vorstand Rainer Kehl am Montag im Jahrespressegespräch vorgelegten Zahlen unterstrichen die positive Einschätzung.

"Die regionale Verantwortung auch in Pandemiezeiten zu leben war und ist für uns selbstverständlich", verdeutlichte Karin Fleischer im Rückblick. Eine der Hauptaufgaben sei es gewesen, den heimischen Mittelstand in dieser Phase schnell und unbürokratisch mit Liquiditätsberatungen zu unterstützen. Auch mit den Privatkunden sei die Bank in dieser Zeit in engem Kontakt geblieben.

Schwieriges Marktumfeld

Deutschland habe 2020 die schwerste Rezession in der Nachkriegsgeschichte erlebt – die langfristigen wirtschaftlichen Folgen der Krise seien aber noch nicht absehbar. Neben Corona setzten Handelskonflikte, schwächere Weltkonjunktur und Brexit-Chaos der exportabhängigen deutschen Wirtschaft zu, sagte Fleischer. Besonders betroffene Branchen wie Gastronomie, Tourismus oder das Veranstaltungsgewerbe würden sich erst erholen, wenn flächendeckend Impfungen zur Verfügung stehen.

Keine Negativzinsen für Privatkunden

Die Volksbank muss für überschüssige Liquidität – dank der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank – einen Negativzins in Höhe von 0,5 Prozent bezahlen. "Im klassischen Privatkundengeschäft übernehmen wir die Kosten für unsere Kunden und berechnen derzeit noch kein Verwahrentgelt", erklärte Fleischer. Aber: "Je länger diese Zinsphase andauert, desto größer wird auch für uns der Druck", verdeutlichte Kehl, "dann sind auch wir möglicherweise gezwungen, ein Verwahrentgelt zu verlangen." Geschäftskunden müssen solche Negativzinsen bereits bezahlen – ab einer Einlage von 250.000 Euro, wobei es, je nach Geschäftstätigkeit und Geldfluss, auch individuelle Lösungen gebe.

Digitalisierung schreitet voran

Durch den Umbau der Hauptstelle in Buchen wurden die Rahmenbedingungen für die Firmenkundenberatung, die Baufinanzierung und das Private Banking gestärkt. Daneben wurde aber auch die Online-Beratung ausgebaut. Corona hat die Geschwindigkeit der Entwicklung auf diesem Sektor noch einmal deutlich erhöht. Nach dem ersten Lockdown im März stieg die Nachfrage nach digitalen und telefonischen Kommunikationswegen. Die persönliche Frequenz ging dagegen zurück. Genauso rückläufig waren die Abhebungen an den 17 Geldautomaten aufgrund der vom Einzelhandel forcierten Kartenzahlungen. "40 Prozent der Privatkunden nutzen inzwischen das elektronische Postfach und tragen damit zu einer Verringerung der Papierflut und zu einer nachhaltigen Verbesserung des Umweltschutzes bei", erklärte Karin Fleischer. Doch nicht nur das: Mehr als 81 Prozent der Überweisungen werden von den Kunden bereits auf digitalem Wege getätigt. "Über 9850 tägliche Anmeldungen im Online-Banking konnten wir 2020 feststellen, im Jahr 2019 waren es noch 6500", betonte die Vorständin. Auch die Anzahl täglicher Telefonate erhöhte sich von 400 auf 500 pro Tag.

Ob der Kunde seine Bankgeschäfte auf Papier so wie früher erledigen möchte oder das persönliche Gespräch dem Videochat mit seinem Berater vorzieht, das sei immer Sache des Kunden, betont Karin Fleischer: "Wir drängen niemanden dazu, die neuen Wege zu nutzen!"

Ausgezeichnet

Eine besonders erfreuliche Nachricht erreichte die Bank im Mai: Bei einer bundesweiten Kundenumfrage wurde die Volksbank Franken als "Beste Regionalbank 2020" ausgezeichnet. Aber auch die Mitarbeiter stellten "ihrer" Volksbank ein gutes Zeugnis aus: Bei einer Umfrage der Fachzeitschrift "Bankmagazin" zum Thema Arbeitgeberattraktivität landete die Volksbank Franken im November bundesweit auf dem dritten Platz. In diesem Zusammenhang gaben die beiden Vorstände eine Personalie bekannt: Julian Kaiser, Leiter Private Banking, wurde zum 1. Januar Prokura erteilt. Die erweiterte Geschäftsleitung besteht nun aus dem Generalbevollmächtigten Holger Dörr und sechs weiteren Prokuristen.

Engagement für die Region

Zum Erfolgsmodell hat sich die Crowd-Funding-Initiative "Viele schaffen mehr" entwickelt. Seit dem Start im Herbst 2018 haben 68 Vereine und Institutionen mehr als 360.000 Euro gesammelt. Der Anteil der Volksbank liegt bei rund 145.000 Euro. Das Geld stammt aus Gewinnsparmitteln. Im Jahr 2020 wurden rund 120.000 Euro an 23 Vereine und Institutionen ausgezahlt. Der Volksbank-Anteil betrug rund 50.000 Euro.

Zudem stellte die Volksbank gemeinsam mit dem Gewinnsparverein Baden-Württemberg im Rahmen des Förderprogramms "Soforthilfe Corona" über 70.000 Euro für Grundschulen und Kindergärten, die Fördervereine der Krankenhäuser Buchen und Hardheim sowie für Vereine im Geschäftsgebiet zur Verfügung.

Weiter auf Wachstumskurs

"Die Corona-Pandemie hat die Fortsetzung der erfreulichen Entwicklung der letzten Jahre nicht aufhalten können", betonte Rainer Kehl. Sowohl im Kreditgeschäft als auch bei den Kundenanlagen sei ein überdurchschnittliches Wachstum erreicht worden. Das betreute Kundenvolumen, die Summe aller bei der Volksbank Franken und ihren Verbundpartnern unterhaltenen Krediten und Anlagen, wuchs um 7,9 Prozent oder 169 Millionen Euro und beträgt aktuell 2,316 Milliarden Euro. Die Bilanzsumme wuchs um 11,6 Prozent auf 1,183 Milliarden Euro. Das betreute Kundenanlagevolumen stieg um 8,0 Prozent auf 1,488 Milliarden Euro. Überdurchschnittlich erfolgreich verlief die Entwicklung im Kreditgeschäft. Im Jahr 2020 wurden 201 Millionen Euro Kredite neu ausgeliehen. Das gesamte bilanzielle Kreditvolumen stieg auf 770 Millionen Euro. Dies entspricht einem Zuwachs von 7,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. "Diese erfreuliche Entwicklung stärkt den regionalen Wertschöpfungskreislauf", betonte Kehl – getreu dem Motto "Geld aus der Region für die Region". Im Mittelpunkt der Geschäftspolitik der Volksbank Franken stehe seit der Gründung genau dieser Gedanke: die Versorgung der Kunden und Mitglieder mit Krediten durch Einlagen der Sparer.

Gutes Jahresergebnis

"Es war ein gutes Jahr", sagte Rainer Kehl beim Blick auf das Ergebnis, schränkte aber ein, dass die Auswirkungen der Pandemie noch nicht bei den Banken angekommen seien. Der Bilanzgewinn liegt mit 0,98 Millionen Euro fast auf Vorjahresniveau. Die wichtigste Erlösposition, der Zinsüberschuss, ist im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 Prozent auf 16,6 Millionen Euro zurückgegangen – und das trotz gestiegenem Kundenvolumen. Das Provisionsergebnis konnte gegenüber dem sehr guten Vorjahreswert unter den erschwerten Bedingungen nochmals leicht gesteigert werden. "Dies ist einmal mehr ein deutlicher Beweis für die Akzeptanz und die hohe Qualität der im genossenschaftlichen Finanzverbund angebotenen Finanzprodukte", stellte Kehl fest. Die Verwaltungsaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr nominal und im Verhältnis zum Kundenvolumen deutlich zurückgegangen. Aus der Gesamtsteuerlast von ca. 1,5 Millionen Euro fließen Gewerbesteuerzahlungen in Höhe von 0,7 Millionen Euro an die Kommunen im Geschäftsgebiet. Vom guten Jahresergebnis sollen auch die Mitglieder profitieren: "Wir möchten eine Dividende ausschütten", betonte Karin Fleischer. Das letzte Wort wird hier aber die Politik bzw. die Bankenaufsicht haben.

Ausblick

"Die entscheidende Größe für die Handlungsfähigkeit unserer Bank in der Zukunft stellt das erwirtschaftete Eigenkapital dar", erläuterte Kehl. Somit entscheidet die jährliche Dotierung dieser Größe über die Wachstumschancen. Das bisher erwirtschaftete Eigenkapital sei eine solide Basis, den erhöhten Anforderungen der Bankenaufsicht gerecht zu werden und gleichzeitig die Finanzierungswünsche der Kunden realisieren zu können. Bei der Entwicklung im Kundengeschäft geht die Volksbank weiterhin von moderaten Zuwächsen aus. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen würden auch im Geschäftsjahr 2021 eine große Herausforderung für die Mitarbeiter darstellen. Die Volksbank plant mit einem Wachstum von drei bis vier Prozent. "Von Bedeutung wird auch künftig eine hohe Kostendisziplin sein. Unser Ziel ist es, die Personal- und Sachaufwendungen auf dem heutigen Niveau konstant halten zu können", sagte Kehl. Trotz des Online-Booms sei aktuell nicht an die Schließung von Filialen oder den Abbau von Geldautomaten gedacht. Die Filialstruktur an die Kundenwünsche und das Kundenverhalten anzupassen, sei allerdings ein Dauerprozess.

Info: Coronabedingt werden die Informationsversammlungen durch ein virtuelles "VR-Mitglieder-Forum" am Dienstag, 9. März, ersetzt. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und steht Mitgliedern und Kunden im Nachgang online zur Verfügung.