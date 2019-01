Buchen. (rnz) Vor Jahren begeisterte Urban Priol schon das Buchener Publikum mit seinem populären kabarettistischen Programm. Am 28. März um 20 Uhr kommt er erneut nach Buchen in die Stadthalle und zeigt sein ständig aktualisiertes Kabarett "gesternheutemorgen".

September 1982, Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt: Urban Priol, bisher leidenschaftlicher Taxifahrer, entschließt sich, zeitgleich mit dem Dicken, Helmut Kohl, Kabarett zu machen. Seitdem sind 35 Jahre vergangen.

Nachdem das Energiebündel über drei Jahrzehnte deutsche Geschichte bühnentauglich begleitet hat, lässt er in seinem neuen Programm Kabarettklassiker, die in all den Jahren entstanden sind, neu aufleben. Eingebettet sind sie in Priols Markenzeichen: Das tagesaktuelle Sofortverwursten irrster Irrungen und Wirrungen. Den Zuschauer erwartet tiefsinniges, brandaktuelles Kabarett, geschmückt mit den Highlights der letzten Jahrzehnte, ein farbenfrohes Feuerwerk der gehobenen Unterhaltung.

Kartenvorverkauf über die RNZ und das Verkehrsbüro.