Buchen. (ahn) "Wir hören nicht auf, unser Licht in die zerbrochene Welt zu tragen", bekräftigt Jan Pascal vom Buchener Gitarrenduo "Café del Mundo". Ob Corona-Pandemie oder Ukraine-Krieg: Jan Pascal und sein kongenialer Partner an der Gitarre, Alexander Kilian, setzen mit ihrer Musik eine Antipode zum Chaos, einen Ruhepol in einer Welt im Aufruhr. "Ruhe" ist allerdings weniger treffend, wenn man die vielfältigen Aktivitäten der zwei Musik-Virtuosen beschreiben möchte, die endlich wieder vor Publikum spielen dürfen. So können Interessierte am Sonntag, 3. April, in der Alten Mälzerei in den "Café-del-Mundo"-Genuss kommen – und zwar in einen audio-visuellen Genuss. Denn mit am Start in Mosbach ist die Flamencotänzerin Mercedes Pizarro.

"Mit Mercedes’ Tanz verkörpert sich die Musik, sie explodiert", versprechen die zwei Vollblutmusiker. Die Tänzerin wurde 1978 in Deutschland geboren. Ihre Familie stammt aus Spanien. Inzwischen ist sie Dozentin und begeistert mit ihren Auftritten europaweit ihre Zuschauer. Und bald auch in Mosbach. "Mit Mercedes wird die Urkraft unserer Musik sichtbar", sagt Jan Pascal, während Alexander Kilian ergänzt: "Wir freuen uns schon sehr auf das Konzert, das ja verschoben werden musste."

Grund dafür war natürlich die Corona-Pandemie. "Durch die sind wir allerdings gut durchgekommen", berichtet das Duo. Denn die beiden haben die Zeit genutzt und mit Mut und Tatkraft viel investiert. Unter anderem haben sie kräftig die Werbetrommel gerührt.

Außerdem haben sie "eine super Erfolgsgeschichte" angestoßen. Mit ihrer eigenen Streaming-App, der "mundo-App", sind sie in der Musikszene Vorreiter im Kampf gegen die großen Streaming-Portale wie Spotify (wir berichteten). 102 Euro bekamen die beiden Künstler in einem halben Jahr für 125.000 Streams bei Spotify – gemessen an der Qualität ihrer Musik ein Hungerlohn.

Deswegen haben sie – wie so oft – nicht nur ihre Gitarren, sondern auch das Heft des Handelns in die Hand genommen und selbst ihre eigene Streaming-App programmiert. "Es war eigentlich ein Testballon, der zu einem guten Erfolg geworden ist, den wir weiter entwickeln wollen", verdeutlicht Alexander Kilian. "Wir sind die Ersten, die eine eigene Streaming-App haben. Das hat vor uns keiner geschafft, auch nicht die Großen im Musikbusiness."

So ist es nicht verwunderlich, dass sie bereits von eben einigen dieser Großen angesprochen wurden, die dem Erfolgsmodell der beiden Buchener nacheifern wollen.

Ein weiterer Erfolg ist ihr Album "Guitar Super Nova", das sie im letzten Jahr produziert und herausgebracht haben. Dieses haben sie auch in einer limitierten Auflage von 500 Exemplaren auf Vinyl pressen lassen. Nach Lieferschwierigkeiten ist die Platte nun Anfang des Monats in ihrem kleinen, aber feinen Studio in Buchen eingetroffen und steht nun zum Verkauf.

"Es ist eine hochwertig produzierte Platte und bietet mit ihrem ,gewissen Schmutz‘ einen schönen Kontrast zu den sonst so sterilen Produktionen", sind sich die beiden Gitarren-Virtuosen einig. "Eine Platte legt man bewusst auf und hört sie auch so." Dementsprechend seien die Vinylplatten auch keine Massenware, sondern etwas für Feinsinnige. Alexander Kilian hat das Vinyl schon lange für sich entdeckt. "Ich höre ausschließlich Platten, weil es einfach schön ist", berichtet er und betont, dass der Vinylmarkt wieder am Wachsen sei. Und noch einen weiteren positiven Nebeneffekt hat die Platte: Denn durch die Größe kommt das aufwendig gestaltete Cover des Albums "Guitar Super Nova" richtig zur Geltung, das eine blühende, friedliche und tolerante neue Welt in der Zukunft zeigt.

Die neue Welt in der Gegenwart ist allerdings wenig friedlich. Der Angriffskrieg auf die Ukraine erschüttert auch die beiden Musiker. "Es tut weh zu sehen, welche hässliche Seite der Menschlichkeit sich hier auftut", meint Jan Pascal.

Mit den Gitarren als "Waffe" und mit ihrer eindrücklichen Musik will das Duo ein Zeichen gegen den Angriffskrieg Putins setzen, denn: "Musik hat immer eine Botschaft." So haben die beiden ein ukrainisches Volkslied in ihrer Version aufgenommen, das unter anderem auf ihrem Youtube-Kanal zu sehen ist. Dieses Volkslied werden sie in nächster Zeit auf jedem ihrer Konzerte spielen. "Wir wollen, dass unsere Zuschauer bei unseren Konzerten Kraft schöpfen können."

Gelegenheit dazu haben in naher Zukunft nicht nur die Zuschauer in Deutschland, sondern auch weltweit, denn die beiden planen eine Welttournee. Nach ihren Auftritten in England, die sie noch im März absolvieren, wollen sie auch in den USA sowie im asiatischen Raum auftreten. In Südkorea hätten sie eigentlich schon spielen sollen, allerdings kam dann Corona dazwischen.

Darüber hinaus will sich das Gitarrenduo einen weiteren Traum erfüllen: ein Orchesterprojekt mit dem britischen Royal Philharmonic Orchestra, das zum Beispiel schon mit der Band "Deep Purple" in Sachen "Cross Over" zusammengearbeitet hat. Das Ganze soll in den insbesondere durch die "Beatles" berühmt gewordenen Abbey Road Studios in London aufgenommen werden. Die Studios kennen die beiden Buchener Musiker schon gut, da sie dort ihr Album "Famous Tracks" aufgenommen haben. Beim Arrangement für das Orchesterprojekt arbeiten sie mit dem Komponisten Christian David Rheber zusammen. So soll "ein echter Dialog zwischen Gitarren und Orchester" entstehen. Man darf auf jeden Fall gespannt sein ...

Info: Karten für das Konzert in Mosbach gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Info Mosbach, über die Alte Mälzerei oder online unter www.reservix.de.