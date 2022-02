Buchen. (ahn) Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag gegen 14.30 Uhr auf der L 582 zwischen Buchen und Eberstadt. Laut Polizeiangaben wollte der Fahrer eines Bundeswehr-Autos, das in Richtung Eberstadt fuhr, einen Lastwagen überholen. Der Lastwagen sei jedoch während des Überholvorgangs etwas nach links abgekommen, so dass der Wagen nach links auswich, auf den Grünstreifen kam und auf eine Verdolung stieß. Daraufhin habe sich das Auto überschlagen.

Die beiden Insassen erlitten laut Polizeiangaben leichte Verletzungen. Am Auto entstand Totalschaden. Die Feuerwehr Buchen-Stadt war mit 15 Einsatzkräften vor Ort.