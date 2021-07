Buchen. (mb) Ideale Wetterbedingungen lockten viele Menschen am Wochenende in den Biergarten auf dem Joseph-Martin-Kraus-Platz. Organisatorin Katja Steimer vom Team "Barhamas events & more" freute sich darüber, dass entgegen der Wettervorhersage der Regen am Freitagabend ausgeblieben war.

Ihr Reservierungsbuch war nicht nur an diesem, sondern auch an den anderen beiden Abenden gut gefüllt. Kurzfristig beschloss man sogar, den Biergarten um einen Tag zu verlängern. So können Gäste auch heute, Montag, ab 17.30 Uhr ein Feierabendgetränk und etwas zu essen auf dem Platz unter den Kastanien genießen.

Leben herrschte am Freitagabend auch ein paar Meter weiter im "Schwanen"-Biergarten – dort sogar mit Live-Musik. Die Stadtkapelle probte nämlich im benachbarten Museumshof und erhielt für ihre Darbietungen immer wieder Applaus von Gästen des Biergartens.

Der Biergarten am Kraus-Brunnen findet im Rahmen der Aktion "Genieß dei Buche" statt, ein weiteres Mal vom 20. bis zum 22. August. Außerdem sind bis Mitte September weitere Aktionen geplant.