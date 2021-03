Eine Sportstunde für daheim: Der TSV Buchen bietet allen Kindern von sechs bis elf Jahren Videos mit Sporteinheiten an, die FSJler Robin Hotel streamt. Foto: Joachim Casel

Buchen. (joc) Die Freunde können nicht kommen, allein spielen macht auch keinen Spaß. Langeweile ist angesagt! Auch Kinder leiden unter den Beschränkungen des Lockdowns in ganz erheblichem Maße. Der TSV Buchen bietet jetzt eine Alternative an, damit Kinder wichtige Anregungen fernab des Homeschoolings bekommen und dazu motiviert werden, sich zu bewegen und überschüssige Energien abzubauen. Die Aktion, die Ende Februar gestartet ist, nennt sich "Fit bleiben für Grundschüler" und ist offen für alle Interessenten von sechs bis circa elf Jahren. Eine Mitgliedschaft im TSV Buchen ist also nicht Voraussetzung, um sich die entsprechenden Mitmachvideos im Internet (auf der TSV-Homepage oder bei Youtube) anschauen zu können.

Viermal in der Woche fährt der 20-jährige Schefflenzer Robin Hotel, der aktuell gerade ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) beim TSV Buchen absolviert, nach Buchen in die Gymnastikhalle des TSV. Sein Auftrag: Im Namen des TSV-Vorstands einen Videofilm mit Sportangeboten für Grundschüler drehen.

Die RNZ schaute FSJler Robin Hotel über die Schulter, wie solch ein Fitness-Video entsteht: Robin ist meistens ein bisschen früher da, damit er genügend Zeit für die Vorbereitungen hat. Bevor es losgeht, muss er das Stativ aufstellen, Kamera und Mikro optimal positionieren. Dann legt er seine Sportmatte aus und beginnt mit seinen Übungen und dem eigentlichen Streaming (Übertragung). Robin sieht gleich auf der Handykamera, ob alles passt. Dank der kompletten Verspiegelung an der Seitenwand können die Zuschauer den FSJler von mehreren Seiten, fast schon im 3D-Format, sehen, was das Nachmachen natürlich deutlich erleichtert. Manchmal muss Robin den Standort der Kamera nachjustieren. Bei einer Körpergröße von 1,93 Meter ist gerade bei den Stehendübungen eine regelmäßige Überprüfung sinnvoll, damit der Übungsleiter auch zu Hause an den Bildschirmen in ganzer Körpergröße erkennbar ist.

Die Übungen sind recht vielfältig. Vieles hat sich Robin Hotel vom eigenen Training abgeschaut. Er spielt seit fünf Jahren Basketball beim TSV Buchen, zuvor war er einige Jahre Fußballer in Billigheim. Da hat sich einiges an Trainingserfahrung angesammelt. Zudem hat er sich im Internet umgeschaut und dort einige tolle Anregungen bekommen, die er in das Streaming einfließen lässt.

Die jetzt auf Video aufgezeichneten Trainingseinheiten beginnen jeweils mit einer circa fünfminütigen Aufwärmphase. Danach folgen Kraft- und Koordinationsübungen.

"Die Übungen sind spielerisch aufgebaut, so dass der Spaß an der Bewegung immer im Vordergrund steht", betont Robin Hotel. Mal sind es Einheiten mit Tennisbällen, mal gibt es spezielle Übungen rund um den Würfel, mal ist Stretching angesagt. Am Ende einer Dreheinheit hat Robin Hotel einen etwa 35 bis 40 Minuten langen Film. Dieser muss dann noch geschnitten werden. Auch das macht Robin selbst. Der fertige Film hat dann noch eine Länge von 15 bis 20 Minuten.

Die Videos mit Trainer Robin kann man auf der TSV-Homepage und auf Youtube hochladen. Mittlerweile sind drei Videos im Kasten. Immer mittwochs wird ein neuer Dreh ins Netz gestellt. Geplant sind insgesamt mindestens zehn kleine Filmchen. Den Kids scheint es zu gefallen. In der ersten Woche nutzten bereits 112 Grundschüler die Sportstunde des TSV im Internet.

Robin Hotel macht das Streaming und prinzipiell auch der Sport Spaß, und er hofft, dass auch die Grundschüler Spaß beim Nachmachen der Übungen haben. Für ihn ist die Tätigkeit als FSJler eine tolle Sache: "Ich hatte einfach Lust, etwas mit Sport zu machen. Nach dem Abi an der Augusta-Bender-Schule in Mosbach wollte ich unbedingt etwas mit Sport machen. Ich bin froh, dass das beim TSV Buchen mit der FSJ-Stelle geklappt hat."

Das Streaming hält Robin für eine tolle Sache, weil es eine Lücke im derzeitigen coronabeschränkten Leben schließt. Schade findet er nur, dass derzeit der direkte Kontakt von Trainer zu Sportler nicht möglich ist. "Das fehlt einfach. Denn es ist natürlich noch ein Stück weit besser, wenn man gleich vor Ort einwirken kann, wenn die Übung nicht richtig verstanden wurde."