Der Buchen-Triathlon findet in diesem Jahr am Samstagvormittag, 4. Mai, am Buchener Freibad statt. Foto: Joachim Casel

Buchen. (seb/joc) Der alljährliche Buchen-Triathlon des TSV 1863 Buchen birgt einen ganz besonderen Reiz, wie zahlreiche Teilnehmer immer wieder aufs Neue bestätigen. Garanten für die positiven Stellungnahmen sind die sehr gute Organisation, die reizvolle Landschaft auf der Rad- und Laufstreckenführung und ganz besonders die familiäre Atmosphäre.

In diesem Jahr steigt das sportliche Großereignis am Samstag, 4. Mai, ab 9 Uhr. Start und Ziel liegen wiederum am und im Buchener Waldschwimmbad. Der Veranstalter hofft auf wiederum zahlreiche Teilnehmer bei diesem naturnahen Sporterlebnis (man läuft fast die komplette Strecke auf Waldwegen) mit überschaubaren Startgeldern und der gewohnt entspannten Atmosphäre, die Buchen zu einem der Highlights im Wettkampfkalender vieler Triathleten aus ganz Deutschland machen.

Für Kinder und Jugendliche bietet der Schnupper-Triathlon eine schöne Möglichkeit, die Sportart Triathlon einmal auszuprobieren. Neben der kurzen Streckenlänge (50 Meter schwimmen, 1,5 Kilometer Rad fahren und 200 Meter Laufen) tragen auch die freundlichen Helfer durch den einen oder anderen unterstützenden Handgriff dazu bei, dass der Spaß nicht zu kurz kommt. Erwachsene kommen beim Sprint-Triathlon (500 Meter schwimmen, 20 Kilometer Rad fahren und 5 Kilometer laufen) voll auf ihre Kosten.

Natürlich ist für die meisten nicht nur der Weg das Ziel, sondern man will auch entsprechend schnell ankommen. Dies ist gerade für die ambitionierten Teilnehmer am "Racepedia-Cup" wichtig. Hier kommen einige der besten Teilnehmer aus Baden-Württemberg zusammen, um in mehreren Rennen den Sieger zu küren. Spannende Wettkämpfe auf hohem Niveau sind also garantiert. Zuschauer sind gerne willkommen.

Info: Anmeldungen können unter www.tsv-buchen.de vorgenommen werden. Zudem sind auch Nachmeldungen am Wettkampftag (bis eine Stunde vor Wettkampfbeginn) noch möglich.