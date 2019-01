Nach der Eröffnung des neuen Boulderbereichs in der Kletterhalle des DAV in Buchen wurden die neuen Klettermöglichkeiten gleich begeistert genutzt. Foto: Daniela Kappes

Buchen. (dka) Am Freitagabend trafen sich sämtliche Mitglieder und Freunde des Kletterzentrums Buchen, um die neue Boulderhalle in Augenschein zu nehmen. Sie folgten der Einladung von Sascha Herwig, dem Vorsitzenden, der sichtlich erfreut war über den großen Zuspruch. Anfang Oktober 2018 wurde der Startschuss zu den Umbauarbeiten gegeben. Dem Trendsport "Bouldern" sollte ein neues Zuhause gegeben werden.

Bouldern ist nicht Klettern im herkömmlichen Sinn. Bouldern ist das Klettern ohne Seil, ohne jegliche Absicherung in Absprunghöhe. Auch deshalb stellt diese Kletter-Disziplin zweifelsohne eine sportliche Herausforderung dar - für jedes Alter.

In Buchen ist diese Art von Klettern auf insgesamt 150 Quadratmeter möglich. Die Kletterhöhe beträgt dabei beeindruckende vier Meter, hat man im Kopf die Absprunghöhe, die es ohne Sicherung zu überwinden gilt.

Sascha Herwig und Bürgermeister Roland Burger eröffneten den neuen Boulderbereich im Kletterzentrum der Sektion Buchen des Deutschen Alpenvereins (DAV). Foto: Daniela Kappes

Der Vorsitzende des Kletterzentrums, Sascha Herwig, begrüßte die Gäste zur Einweihungsfeier des neuen Kletter-Areals und bedankte sich bei allen Beteiligten, die dazu beigetragen haben, die Eröffnung der neuen Boulderhalle planmäßig durchführen zu können.

Bemerkenswert und überwältigend seien die Zusammenarbeit und das tolle Miteinander gewesen, denn ein Großteil der Umbauarbeiten fand durch freiwillige Helfer statt. Man habe sich dem Trend und den Wünschen der Mitglieder gestellt, der bereits bestehende "kleine" Boulder-Bereich habe für das große Interesse nicht mehr ausgereicht.

Besonders die Jugend ist begeistert. Foto: Daniela Kappes

Nun können sich Groß und Klein sowie Jung und Alt den unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden in der neuen Boulderhalle stellen. Vor allem hob Herwig auch die pädagogische und soziale Komponente des Boulderns heraus: sportliches Miteinander, sich gegenseitig helfen, stützen, motivieren, aufeinander aufpassen. Er freute sich über den großen Zulauf der Jugend für diesen Sport.

Ein weiterer Dank ging auch an die Stadt Buchen, die dem Umbau durchweg positiv gegenüberstand. Als nächstes Projekt stehe außerdem eine Kletteranlage im Außenbereich auf dem Plan, auf die sich alle Mitglieder und zukünftige Kletterfreunde freuen dürfen. Abschließend lud Sascha Herwig noch zum "Boulder Cup" ein, der erstmalig in der neuen Boulderhalle am 9. Februar stattfindet.

Auch Bürgermeister Roland Burger lobte die bemerkenswerte Umsetzung, hauptsächlich gestemmt durch über 1 000 ehrenamtliche Arbeitsstunden, die die Kosten des Projekts von angekündigten 80.000 Euro um die Hälfte drückte. Auch dies spreche für leistungsfähige, unterstützungswürdige Mitglieder der Sektion Buchen des Deutschen Alpenvereins (DAV).

Da die nächsten Kletterzentren in Heilbronn, Würzburg und Aschaffenburg liegen, ist Burger froh über einen Standort Buchen, um dem sichtlich wachsenden Trend gerecht zu werden und den Bedarf für Jugendliche abdecken zu können. Abschließend wünschte der Bürgermeister, dass die Freude in und mit der neuen Boulderhalle überwiegt, aber vor allem Unfallfreiheit. "Glück auf!"

Im Anschluss daran erklärten Burger und Herwig die neue Kletterhalle für eröffnet, sodass alle Besucher einen kleinen Einblick gewinnen konnten. Die Jugendgruppe des Kletterzentrums gab in einer teils atemberaubenden Klettervorführung Anreiz zum Klettern, dem auch Bürgermeister Burger nicht widerstehen konnte. Ehe man sich versah, hatte er die vier Meter Höhe überwunden.

Info: Am Samstag, 9. Februar, findet im Kletterzentrum Buchen der "Boulder Cup" statt. Anmeldung erfolgt unter klettern@dav-buchen.de