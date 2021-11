Buchen. (tra) Frau Carujo und ihr Mann haben einen großen Wunsch: Sie möchten zurück nach Portugal. Der Hintergrund ist tragisch und schwer in Worte zu fassen: Frau Carujo hat nur noch Monate zu leben und möchte in ihrem Heimatland sterben. Anfang 2021 wurde bei ihr ein Hirntumor diagnostiziert, nachdem sie mit Seh- und Hörstörungen zum Arzt gegangen war. Nach zwei Operationen und einer Bestrahlungstherapie wurde im Oktober dazu übergegangen, die 61-Jährige palliativ zu behandeln.

Das Ehepaar wird von der pensionierten Lehrerin Herta Tudor unterstützt, die ausländische Familien betreut. Sie wandte sich an die RNZ, da Familie Carujo den Umzug von Buchen nach Portugal nicht selbst finanzieren kann und auf Spenden angewiesen ist.

"Das Ehepaar ist vor neun Jahren nach Deutschland gekommen, um hier zu arbeiten", berichtet Herta Tudor. Der heute 58-jährige Mann war in Portugal in einer korkverarbeitenden Fabrik tätig, die jedoch insolvent ging. Herr Carujo hat schon als Kind gearbeitet und nur zwei Jahre lang die Schule besucht. Dennoch brachte er den Mut auf, nach Deutschland auszuwandern. "Er hat fünf Jahre lang bei Alba in Walldürn unseren Müll sortiert und keinen einzigen Tag gefehlt", sagt Herta Tudor. Frau Carujo putzte stundenweise in einem Labor und kümmerte sich um ihre heute 89-jährige Mutter, die Herr und Frau Carujo nach Deutschland geholt haben, um sich um sie zu kümmern. Die Mutter bezieht eine kleine Rente aus Portugal.

Im Jahr 2018 kam der erste Schicksalsschlag: Herr Carujo hatte einen Arbeitsunfall und ist nicht mehr arbeitsfähig. "Nach mehreren Operationen bezieht er nun eine Behindertenrente in Höhe von 390 Euro", berichtet Tudor. Dann schlug das Schicksal erneut zu: Frau Carujo stürzte schwer, konnte ihre Schulter nicht mehr bewegen und musste ihre Putzstelle aufgeben. Die gemietete Wohnung, in der sie gemeinsam mit der betagten Mutter wohnen, wurde dem Ehepaar gekündigt, da sie die Nebenkosten nicht bezahlen können.

"Die Carujos haben sich entschieden, nach Portugal zurückzugehen und zu den hochbetagten Eltern des Mannes zu ziehen, damit Frau Carujo die letzten Monate ihres Lebens dort verbringen kann", erzählt Herta Tudor, die für die Familie drei Flugtickets gebucht hat, sodass sie am letzten Novemberwochenende zurück in die Heimat fliegen können. Für den Transport der Familie zum Stuttgarter Flughafen stellt der Pflegedienst "Hand in Hand" ein Fahrzeug zur Verfügung, der Fahrer wird von der Caritas bezahlt. Nun muss jedoch noch der Umzug finanziert werden: "Der Bruder von Herr Carujo hat Urlaub genommen und einen Transporter organisiert, um die bescheidene Habe der Familie wie Kleidung und Wäsche nach Portugal zu bringen, und fährt dieses Wochenende nach Deutschland", sagt Tudor. Für den Kraftstoff für die 7000 Kilometer und die Maut benötigen sie etwa 800 Euro.

Info: Die Familie ist auf Spenden angewiesen, um den Umzug von Buchen nach Portugal zu bezahlen. Die Spenden nimmt die Caritas entgegen:

IBAN: DE86 6745 0048 1001 1110 10

Betreff: "Portugal"