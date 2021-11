Bödigheim. (mb) Nach einer teilweise emotionalen Diskussion hat der Ortschaftsrat Bödigheim am Dienstagabend beschlossen, die Einrichtung von Geschwindigkeitsbegrenzungen in der Hauptstraße und in Nebenstraßen von den zuständigen Behörden überprüfen zu lassen. Außerdem verabschiedete Ortsvorsteher Martin Heyder den Ortsbildpfleger Günter Seitz.

Die beiden Ortschaftsratsmitglieder Amelie Pfeiffer und Ralf Kurasch hatten den Antrag gestellt, von den zuständigen Behörden überprüfen zu lassen, ob man in der Hauptstraße das Tempo der Fahrzeuge auf 30 Kilometer pro Stunde reduzieren und in verschiedenen Nebenstraßen Tempo-30-Zonen einrichten könnte (wir berichteten). Grundlage ihres Antrags ist unter anderem eine Umfrage der Liste "Bürger für Bödigheim" unter Anwohnern der Hauptstraße. Daran hatten sich 29 Personen beteiligt und mehrheitlich über Gefahren durch Lkw und Pkw sowie über Lärmbelästigung geklagt.

Ortsvorsteher Martin Heyder hielt den Antragstellern vor, Bewohner in der davon betroffenen Mauerbachstraße sowie nicht alle Anwohner der Hauptstraße nach ihrer Meinung gefragt zu haben. Bei Telefonaten mit mehreren Anwohnern der Mauerbachstraße habe er festgestellt, dass die meisten Gesprächspartner keine Tempo-30-Zone in ihrer Straße wünschten. Auch in der Hauptstraße sprächen sich nicht alle Anwohner für eine Geschwindigkeitsbegrenzung aus. Außerdem wies Heyder darauf hin, dass es sich bei der Hauptstraße um eine sogenannten "klassifizierte Straße" handele, in der man die Geschwindigkeit nicht auf 30 Kilometer pro Stunde begrenzen könne.

Ortschaftsrat Ralf Kurasch wies darauf hin, dass man nur im Kernbereich der Hauptstraße Bürger persönlich befragt habe. Bei anderen Haushalten habe man den Fragebogen in die Briefkästen geworfen. Amelie Pfeiffer sagte, dass auch in anderen Kommunen Bürger sich für 30-er-Zonen einsetzten, etwa in Hardheim. Dann entfaltete sich eine Diskussion über die Transversale, die wegen hoher Kosten nicht gebaut wird. "Es geht darum, die aktuelle Situation der Bürger zu verbessern", lenkte Kurasch die Diskussion wieder zum Thema zurück. "Ich möchte mir später nicht vorwerfen lassen, nichts für die Bürger unternommen zu haben", ergänzte Amelie Pfeiffer.

"Ich kriege jeden Tag mit, wie die Lkw in den Ort hineinbrettern", stellte eine bei der Sitzung anwesende Anwohnerin fest. "Viele Autofahrer bremsen vor dem Blitzer und geben anschließend wieder Gas."

Pfeiffer wies darauf hin, dass es in dem Antrag darum gehe, prüfen zu lassen, ob Geschwindigkeitsbegrenzungen möglich seien. Liege diese Information vor, könne der Ortschaftsrat entscheiden, wo dies sinnvoll sei. Heyder sprach sich dafür aus, in der Hauptstraße abschnittsweise die Geschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde zu beschränken. Letztlich stimmte das Gremium einstimmig diesem Antrag von Pfeiffer und Kurasch zu. Auch den Antrag, der sich auf die Nebenstraßen bezog, befürwortete der Ortschaftsrat bei vier Zustimmungen, zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung.

Ortsvorsteher Martin Heyder verabschiedete Gunter Seitz.

Außerdem informierte ein Vertreter des Ingenieurbüros über den aktuellen Stand bei der Neugestaltung des Bahnübergangs "Neuer Weg" im Bereich des Ortsausgangs in Richtung Buchen. Die Ortschaftsräte stellten fest, dass sich durch die Verlegung der Straße die Situation der Fußgänger verschlechtern würde, und regten an, dieses Thema beim Flurbereinigungsverfahren zu berücksichtigen. Technischer Dezernent Hubert Kieser geht davon aus, dass frühestens in zwei Jahren mit dem Beginn der Baumaßnahmen zu rechnen sei. Denn das Bahnbundesamt sei in die Planung involviert. Er rechnet mit einem Investitionsvolumen von einer Million Euro.

Ortsvorsteher Martin Heyder informierte über die Feldwegunterhaltung im Bereich des Weinbergwegs. Diese werde das Dorf mit Jagdpachtgeld finanzieren. Bürger beklagten sich über die Situation am Hiffelbach in der Ortsmitte: "Das ist ästhetisch eine Schande! Der Bach ist so sehr zugewachsen, dass man das Wasser nicht mehr sieht!" Kieser legte dar, dass die Stadtverwaltung sich hier in einem Zwiespalt befinde: Einerseits soll der Bach naturnah gestaltet sein, andererseits wünschten Bürger eine intensivere Pflege.

Im Rahmen der Sitzung verabschiedete Martin Heydler den Ortsbildpflegebeauftragten Günter Seitz. Dieser hatte als geringfügig Beschäftigter seit dem Jahr 1998 seine Aufgabe gewissenhaft wahrgenommen. Sein Nachfolger ist Ansgar Berner.