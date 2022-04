Buchen. (tra) "Mimo" steht für "Mint im Odenwald" – also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – und will junge Menschen, die sich für diese Themen begeistern, gezielt in ihrem Interesse stärken und fördern. Hinter dem länderübergreifenden neuen Projekt stehen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis die Gemeinde Mudau und die OKW-Gruppe aus Buchen sowie aus dem bayerischen Amorbach die Joachim-und-Susanne-Schulz-Stiftung.

Auf Anregung der Stiftung haben sich die drei Akteure zu einem sogenannten Mint-Cluster aus Kommunalwesen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammengeschlossen, um eine wirksame Mint-Förderung für talentierte junge Menschen aufzubauen. Das Ziel ist es, Mint für Jugendliche so selbstverständlich und einfach wie Hobbys im Sport oder der Musik zugänglich zu machen.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung förderte "Mimo" nun mit einer Förderung von 185.000 Euro. Bundesweit werden rund 50 solcher regionalen Cluster vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert, um den Ausbau von Mint-Bildungsangeboten für Kinder und Jugendliche voranzutreiben.

"Als Technologieunternehmen möchten wir für technische Berufe begeistern und Berufsausbildung bei uns erlebbar machen. So können wir in unserer Region junge Menschen unterstützen, ihr Talent zu entdecken und einzubringen", erläuterte Nadja Schneider, Prokuristin der OKW GmbH, am Dienstag beim Projektauftakt bei OKW-Gehäusesysteme in Buchen die Gründe für das Engagement der Firmengruppe bei diesem Projekt.

Der Fachkräftemangel sei, so Nadja Schneider, gerade im technischen Bereich inzwischen eklatant. Er betreffe nahezu alle Unternehmen der Region. "Mit ,Mimo‘ unterstützen wir die gezielte Ansprache und eine individuelle fachliche Förderung vor allem von Jugendlichen des nicht-gymnasialen Bildungswegs und möchten so auf die Attraktivität technischer Berufe aufmerksam machen", unterstrich sie.

In Basiskursen können Jugendliche ab dem kommenden Schuljahr ihr Wissen und ihre Talente in Disziplinen wie Löten, Programmieren, 3D-Druck oder auch Metallverarbeitung vertiefen.

Die Angebote werden vor allem in Amorbach im Schülerforschungszentrum Odenwald (SZO) der Schulz-Stiftung stattfinden, das im Herbst eröffnet wird. Die Jugendlichen werden dort und bei Exkursen in die Unternehmen der OKW-Firmengruppe eng von Ausbildern, technischen Fachkräften und Auszubildenden der OKW begleitet. So wird inhaltlich ein hohes Niveau gewährleistet, die Themen werden gelebt, und es wird ein regionaler Bezug hergestellt.

Ein wichtiger Punkt ist die Erreichbarkeit der Angebote für die Jugendlichen. Dafür wird die Gemeinde Mudau im Rahmen von "Mimo" ein Mint-Mobil betreiben. Bianca Groß, Hauptamtsleiterin der Gemeinde Mudau, teilte mit, dass das Mint-Mobil die Jugendlichen aus Buchen und Mudau ins Schülerforschungszentrum bringen wird, so dass die Angebote problemlos für alle erreichbar sein werden.

Sofie Klopsch, Vorständin der Schulz-Stiftung, freut sich bereits jetzt auf den Auftakt im Herbst: "Bildung und insbesondere die Mint-Bildung sind der Schlüssel dazu, die drängenden Probleme unserer Zeit zu verstehen und anzugehen. Darum fördern wir als Stiftung diesen Bereich bereits seit 2014 kontinuierlich. Das Schülerforschungszentrum wird die Jugendlichen der Region nach Kräften darin unterstützen, ihre Fähigkeiten auszubauen. Dass wir mit unseren Projektpartnern als Cluster vom Bundesministerium für Bildung und Forschung anerkannt und gefördert werden, ist eine großartige Auszeichnung."

Aktuell schaffen die Clusterpartner die Voraussetzungen, damit die Jugendlichen aus Amorbach, Mudau und Umgebung ab Oktober erste Kurse besuchen können. Interessierte Lehrkräfte oder regionale Unternehmen können sich "Mimo" bereits jetzt schon anschließen.

Info: Weitere Informationen gibt es bei der Schulz-Stiftung, OKW und der Gemeinde Mudau.