Buchen-Hainstadt. (pm) Im September hat die Energie und Umwelt eG im Freilandmuseum Gottersdorf unter dem Motto "Was einer nicht schafft, das schaffen viele", den Förderpreis "Die grüne zehn" vergeben. Anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens entstand bei der Energiegenossenschaft die Idee, einen Förderpreis in Höhe von 20.000 Euro auszuschreiben und damit zehn nachhaltige Projekte in den Regionen Neckar-Odenwald und Main-Tauber zu fördern.

Voraussetzung für die Teilnahme am Wettbewerb waren gemeinnützige und soziale Vereine oder Interessengruppen mit zukunftsorientierten, nachhaltigen Projekten und Maßnahmen für den Umweltschutz.

Aus insgesamt 21 Bewerbern wurden zehn Projekte ausgewählt. So konnte auch der Verein Rehkitzrettung Buchen mit seinem Projekt "Wildtierschutz – Rehkitzrettung in der Buchener Region" die Jury überzeugen und sich über das Preisgeld in Höhe von 2000 Euro freuen. Bundestagsabgeordneter Alois Gerig (CDU) betonte, dass jeder Einzelne etwas für eine bessere Umwelt tun kann und beglückwünschte die Preisträger. Landrat Dr. Achim Brötel sprach auch im Namen von Christoph Schauder, seinem Kollegen aus dem Main-Tauber-Kreis. Beide Landräte sind Mitglied im Aufsichtsrat der Genossenschaft. Er betonte, dass die Geldpreise "Hilfe zur Selbsthilfe" leisten sollen und lobte die "bunte und vielfältige Aktion". Denn es seien sehr unterschiedliche Projekte eingereicht worden.

"Wir haben in der Jury intensiv diskutiert", sagte Dr. Achim Brötel. "Fast alle Teilnehmer hätten es verdient gehabt, Preisträger zu werden." Auch der Landrat dankte den Preisträgern und beglückwünschte sie.

Das Preisgeld wird von den Rehkitzrettern unter anderem dafür verwendet, eine zweite Wärmebilddrohne zu erwerben, die sie verwenden, um die im hohen Gras verborgenen Rehkitze zu entdecken.

Die Rehkitzretter waren in diesem Jahr erstmalig in den Buchener Wiesen unterwegs. Es wurden ca. 360 Hektar Fläche abgesucht und 61 Rehkitze konnten so vor den Mähwerken und damit vor Verletzung und Tod bewahrt werden.

Das Team ist in den letzten Monaten auf stattliche 50 ehrenamtliche Helfer gewachsen, die sich dem Wildtierschutz in der Buchener Region verschrieben haben. Dankbar und überglücklich blickt das Team der Rehkitzretter auf die erste gelungene Rehkitzsaison zurück, will sich darauf aber auf keinen Fall ausruhen. Ziel für das Jahr 2022 ist es, mit zwei Drohnen und mehreren Drohnenpiloten sowie einem hoch motivierten Team die Flächenkapazität zu erweitern.

Info: Weitere Informationen rund um das Projekt gibt es unter www.rehkitzrettung-buchen.de.