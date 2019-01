Rund 20 Jugendliche und junge Frauen trainieren wöchentlich in der Alois-Wißmann-Schule Schautanz. Die Sportart hat sich innerhalb kurzer Zeit in Buchen etabliert. Foto: Martin Bernhard

Von Martin Bernhard

Buchen. In der Kernstadt Buchen gibt es eine neue Sportart: Mehr als 80 Mädchen und junge Frauen sowie ein Junge trainieren seit November vergangenen Jahres Schautanz. Eine Gruppe erfahrener Trainerinnen aus einer Kommune in der Nähe bildet die Kinder und Jugendlichen aus.

Kurt Bonaszewski, Vorsitzender des TSV Buchen und des TSV-Fördervereins ist begeistert. An vier Tagen in der Woche treffen sich etwa 85 Mädchen und junge Frauen im Alter von drei bis 28 Jahren zum gemeinsamen Tanzen. Nur in der Altersstufe "Junioren", den Elf- bis 14-Jährigen, macht ein Junge mit. "Unser Ziel ist der Leistungssport", sagt Bonaszewski. "Wir trainieren darauf hin, nächste Saison an Wettbewerben teilzunehmen."

Der Vorsitzende achtet akribisch darauf, nicht Begriffe wie "Kampagne" oder "Schautanz" zu verwenden. Denn sein Verein sei ein Sportverein und kein Fastnachtsclub und habe mit närrischem Brauchtum satzungsgemäß nichts zu tun. Dennoch dürften die Tanzformationen selbstverständlich bei Fastnachtsveranstaltungen das Publikum erfreuen.

Derzeit sind die vier Altersstufen der Tanzsportgruppe dem Förderverein angegliedert. Doch das soll sich ändern. Bonaszewski beabsichtigt, die Tänzerinnen in den Hauptverein einzugliedern und eine neue Abteilung "Tanzsport" zu bilden.

Ihren Anfang nahm die neue Sportart in Buchen im August vergangenen Jahres. Bonaszewski wurde von einer Gruppe von Übungsleiterinnen und Tänzerinnen aus der Umgebung angesprochen, ob der TSV nicht Showtanz in sein Angebot aufnehmen möchte.

Zu einem ersten Treffen von Interessenten kamen 50 Personen, zu vier Probetrainings in der TSV-Halle sogar über 100 Jugendliche. Doch nicht jede Interessentin sah ihre Erwartungen erfüllt. Manche erwartete eine Art Breakdance, andere gingen von Gardetanz aus, und wiederum andere waren nicht bereit, regelmäßig am Training teilzunehmen. Zudem seien mit Beginn des Winters Teilnehmerinnen abgesprungen, die eine größere Anfahrtstrecke zurückzulegen hätten.

Inzwischen nehmen etwa 85 Kinder und Jugendliche an den wöchentlichen Trainingsstunden in den Räumen unterschiedlicher Schulen in Buchen teil. Die elf Übungsleiterinnen und der TSV-Vorsitzende waren von der großen Nachfrage nach Schautanz in Buchen überwältigt. Etwa drei Viertel der Mädchen wohnen in Buchen, die anderen kommen aus der näheren Umgebung. Die Mädchen proben die ersten synchronen Schritte und Bewegungen, zunächst ohne, dann mit Musik.

Der erste Auftritt aller vier Altersstufen ist für den 22. März beim Badischen Sportkreistag in der Stadthalle Buchen geplant, allerdings ohne Kostüme. Stattdessen werden die neuen TSV-Mitglieder grüne T-Shirts mit der Aufschrift "Tanzsportgruppe TSV Buchen" tragen.

Im Unterschied zu Garde- oder Gesellschaftstanz stellen die Tänzerinnen und Tänzer beim Schautanz mit Kostümen, Mimik, Akrobatik und Gestik eine Geschichte oder ein Thema dar. Die Musik dazu wählen sie selbst aus und schneiden diese passend zusammen. Für die Choreographie ist die Trainerin verantwortlich.

Derzeit trainieren die Übungsleiterinnen Kinder und Jugendliche in vier Altersgruppen: "Knirpse" im Alter von 3 bis 5 Jahren donnerstags von 16 bis 17.30 Uhr in der Alois-Wißmann-Schule, "Jugend" im Alter von sechs bis zehn Jahren mittwochs von 16 bis 18 Uhr in der Alois-Wißmann-Schule und freitags von 16.30 Uhr bis 19 Uhr in der TSV-Halle, "Junioren" im Alter von 11 bis 14 Jahren montags von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr in der Meister-Eckehart-Schule sowie freitags von 19 bis 21 Uhr in der Wimpina-Schule und "Ü15" ab dem Geburtsjahrgang 2004 mittwochs von 19 bis 21 Uhr in der Alois-Wißmann-Schule.

"Jungs wird der rote Teppich ausgerollt", betont eine der Übungsleiterinnen mit einem Schmunzeln.

Info: Interessenten dürfen sich gern bei der TSV-Geschäftsstelle unter Telefon 06281/56 35 82 melden.