Buchen. (ahn) "Es gab einen lauten Knall, dann kamen zwei Flugzeuge aus der Wolkendecke. Das eine stürzte senkrecht ab, das andere trudelte im Kreis, bevor es im Wald einschlug." Otto Hemberger kann sich noch genau an diesen denkwürdigen Tag, den 30. Dezember 1944, erinnern. Neun Jahre war er alt, als zwei US-Bomber vom Typ B-17, sogenannte "Flying Fortresses", also "fliegende Festungen", mit 30 Metern Spannweite, bei Stürzenhardt und bei Unterneudorf abstürzten. Von der letzteren Maschine werden bis heute die zwei Piloten und ein weiteres Besatzungsmitglied vermisst.

Die Mitarbeiter der privaten Organisation "History Flight" haben es sich auf die Fahnen geschrieben, die Überreste vermisster US-Soldaten aufzufinden und in die Heimat zu bringen. So wie der Luftkriegsforscher Jörg Dietsche, der selbst Düsenjäger-Flieger war und gerade mit seinem Team an der Absturzstelle im Wald bei Unterneudorf auf Spurensuche nach den vermissten Amerikanern ist. Besonders hilfreich sind ihm dabei Zeitzeugen, die sich am Donnerstag im Buchener Rathaus zu einem Gedanken- und Erinnerungsaustausch trafen.

Im Buchener Rathaus trafen sich Zeitzeugen mit Vertretern von "History Flight", darunter mit dem ehemaligen Düsenjäger-Piloten und Luftkriegsforscher Jörg Dietsche (5.v.r.).

"Der Propeller und eine Tragfläche haben gefehlt, die lagen etwas abseits", berichtet Otto Hemberger über die Situation am Absturzort, zu dem er und sein Bruder damals hinrannten. Sie waren die ersten vor Ort. "Der Trümmerhaufen hat immer noch geraucht, außerdem explodierte die Munition, die das Flugzeug an Bord hatte. Dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Toten gesehen. Es war wirklich furchtbar: Ihm hat es komplett den Unterkiefer weggeschlagen. An solch ein eindrückliches Erlebnis erinnert man sich sein ganzes Leben."

Hembergers Erzählungen vom Absturz decken sich mit denen von Helmut Herth: "Ich hörte Motorengeräusch, ein richtiges Gejaule. Dann kamen die Flugzeuge aus den Wolken heraus. Das eine hat sich überschlagen, das andere ist wie eine Rakete abgestürzt."

Zweiteres ist die Maschine, die bei Stürzenhardt eingeschlagen ist. "In dieser Maschine sind alle neun Besatzungsmitglieder gestorben", berichtet der Archäologe Siegfried Reißing, der bei diesem Thema über eine große Expertise verfügt.

So weiß er auch fachkundig über den Ablauf des 30. Dezember 1944 zu berichten: Am Morgen machen sich 1315 Bomber und 572 Begleitjäger der US-Air-Force von Südengland aus auf den Weg nach Deutschland - ihr Ziel ist unter anderem Mannheim, wohin 181 Maschinen steuern. Sie fliegen über Frankreich und südlich von Mannheim über den Rhein. Um 13.02 Uhr befinden sie sich über dem Odenwald, wo sie in 8000 Meter Höhe ein kompliziertes Manöver ausführen: Sie drehen um und nehmen Kurs auf die Quadratstadt.

Für zwei Maschinen wird dieses Manöver zum Verhängnis: Die Propellerblätter einer B-17 mit dem Piloten Bruce Bates zerhacken die Tragfläche einer anderen B-17, der "Fuddy Duddy". Beide Maschinen stürzen in die Tiefe. Aus der "Fuddy Daddy", die bei Unterneudorf niedergeht, schaffen zwei Besatzungsmitglieder noch den Absprung mit dem Fallschirm.

Doch warum sind nicht mehr der neun Besatzungsmitglieder mit dem Fallschirm abgesprungen? "Es gab schlicht und ergreifend nicht genug Platz in der Kabine, dass alle Besatzungsmitglieder einen Fallschirm hätten anziehen können", erklärt Dietsche. "Die Piloten verfügten allerdings über einen Fallschirm, da sie auf diesen saßen. Deshalb ist umso verwunderlicher, dass beide tot sind. Erklärungen könnten darin liegen, dass sie entweder das Flugzeug retten wollten oder es nicht mehr geschafft haben, weil sie vom Cockpit zuerst eine Treppe heruntersteigen mussten."

Außer den zwei, die den Absprung mit dem Fallschirm geschafft haben, überlebt keiner aus der "Fuddy Daddy". Vier Tote konnten geborgen werden und wurden - wie die neun Besatzungsmitglieder aus der Maschine bei Stürzenhardt - in einem Massengrab bei Steinbach beigesetzt. Die beiden Piloten und ein weiteres Besatzungsmitglied werden noch vermisst, nämlich Wylie W. Leverett, Robert J. Mihovich und James Tiffany.

Nach diesen forschen nun Dietsche und sein Team. Sechs Mitarbeiter, darunter ein Geophysiker, Archäologen und ein Forensiker, suchen vor Ort unter anderem mit Bodenradar und einem Hund nach den Vermissten. Dazu haben sie 20 Tage Zeit. "Das ist nicht viel", meint Dietsche.

Die Erde aus dem Absturzkrater wird penibel gesiebt, um Hinweise zu finden.

"History Flight" ist zwar privat, arbeitet aber auch im Auftrag des amerikanischen Verteidigungsministeriums. "Es gibt eine Prioritätenliste, nach der nach vermissten US-Soldaten auf der ganzen Welt gesucht wird. Allein in Deutschland suchen wir noch nach 1800 Soldaten. Deshalb sind wir auch jetzt erst in Buchen vor Ort", so der ehemalige Düsenjäger-Pilot.

Die Absturzstelle wurde vorher genau lokalisiert. Nun wird dort an dem Absturzkrater gegraben und die Erde gesiebt. Schon ein Knochenstück von der Größe einer Zwei-Euro-Münze würde ausreichen, um mittels eines DNA-Tests die Vermissten zu identifizieren. "Es gleicht einer kriminalistischen Kleinarbeit", sagt Dietsche.

Bis jetzt gibt es noch keinen Erfolg zu vermelden. Die Frage ist auch, wo man genau suchen muss und in welcher Tiefe. Für die Beantwortungen dieser Fragen seien die Zeitzeugen wie etwa Otto Hemberger "goldwert".

Und dieser ist sich sicher: "Wenn man irgendwo suchen muss, dann direkt in dem Krater an der Absturzstelle." Sollte Otto Hemberger als glaubwürdiger Zeitzeuge recht haben, bleibt indes noch die Frage, wie tief man graben muss ...