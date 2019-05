Buchen. (gr) "Momentan liegt das von der SPD beantragte Volksbegehren zur Abschaffung der Kita-Gebühren beim Staatsgerichtshof", so der Kreisvorsitzende Jürgen Graner bei der Kreismitgliederversammlung im Floriansaal in Buchen, "weil es das CDU-geführte Innenministerium unter Applaus des grünen Ministerpräsidenten abgelehnt hat, Bürgerinnen und Bürger entscheiden zu lassen, darüber abzustimmen".

Auch viele Menschen im Neckar-Odenwald-Kreis haben die Forderung der SPD mit ihrer Unterschrift unterstützt. "Deshalb ist das eine große Verpflichtung weiter dafür zu werben, damit diese Art von Familien- und Kindersteuer abgeschafft wird", so Graner.

Als Verantwortliche für alle Aktionen rund um die Kampagne für beitragsfreie Kitas hat der SPD-Kreisvorstand auf Bitte des SPD-Landesvorsitzenden Andreas Stoch, Michaela Neff aus Mosbach benannt. Neff ist damit das Bindeglied zu den Aktivitäten auf Landesebene. Ein erstes Treffen fand bereits in Stuttgart statt.

"Die gebührenfreie Kita ist gut für unsere Kinder, unsere Familien und unser Land", sagte Neff in ihrem Vortrag. Der Besuch einer Kita und die Betreuung in der Kindertagespflege kosten Familien oft mehrere hundert Euro pro Monat und Kind. Durch die Abschaffung dieser Gebühren würden Familien effektiv finanziell entlastet. Die Grundlage für eine erfolgreiche Bildungsbiografie wird bereits im Kindesalter gelegt.

Daher sollte jedes Kind von Beginn an die bestmögliche Förderung erhalten, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern, so Neff. Einkommensschwache Familien seien trotz sozialer Staffelung von Kita-Gebühren überdurchschnittlich hoch belastet. Der Besuch einer Kita und der Kindertagespflege sollen die Berufstätigkeit der Eltern ermöglichen und insbesondere Frauen den Weg zurück in den Beruf erleichtern.

Kita-Gebühren seien jedoch eine Zugangshürde und wirkten derzeit wie eine Steuer nur für Familien. Sie untergraben nach Ansicht der SPD andere Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Es dürfe nicht vom Wohnort abhängen, ob der Besuch einer Kita mehrere hundert Euro koste oder nichts. Durch die Unterstützung des Landes werde es auch kleineren und finanzschwachen Kommunen möglich, beitragsfreie Kinderbetreuung zu gewähren.

"Unser Ziel ist und bleibt die spürbare Entlastung von Familien, unabhängig davon, wie unser Volksbegehren vor dem Verfassungsgerichtshof rechtlich bewertet wird", betonte dabei auch MdL Georg Nelius. "Die grün-schwarze Landesregierung ist hier einfach ein Totalausfall - und lässt auch unsere Städte und Gemeinden glatt im Stich."

Auf Unverständnis und Empörung stieß die "billige schwarz-grüne Propaganda", die dem Motto folge: "Was nichts kostet, ist nichts wert". Solche Aussagen würden bestätigen, wie weit weg die Landesregierungsparteien von den Sorgen der Familien im Neckar-Odenwald-Kreis seien.

Die Umsetzung des Gebührenfreie-Kita-Gesetzes werde schätzungsweise rund 530 Millionen Euro kosten. Dieses Geld solle nicht aus dem Budget für die Qualitätsentwicklung genommen werden, sondern müsse zusätzlich vom Land in den Haushalt eingestellt werden. Es gehe nicht um die Frage, entweder Qualität oder Gebührenfreiheit, beides sei in einem wohlhabenden Land wie Baden-Württemberg machbar.

Für mehr Qualität flössen aus dem Bund über 700 Millionen und vom Land jährlich 80 Millionen Euro in die Kitas und Kindertagespflege. Der Bund unterstütze das Land bei der Finanzierung von Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung, die es sonst alleine hätte bezahlen müssen.

Die Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion, Heide Lochmann, verwies darauf, dass sich dank der Unterstützung aus dem Bund Spielräume in den Landeskassen ergeben würden. Der Haushalt von Baden-Württemberg belaufe sich auf rund 50 Milliarden Euro, allein im Jahr 2017 seien 2,2 Milliarden Euro Überschuss erwirtschaftet worden.

Die Finanzsituation in diesem Land sei damit so gut wie in kaum einem anderen Bundesland. Zwölf von 16 Bundesländern würden trotz teils deutlich schlechterer Haushaltslage landesweite Regelungen zur Gebührenfreiheit oder Reduktion vornehmen. Gebührenfreiheit sei vor allem eine Frage der Prioritätensetzung und funktioniere in Heilbronn seit Jahren.

"Der lang anhaltende Applaus und die vielen Wortbeiträge machten deutlich, dass die SPD entschlossen ist, sich weiter dafür einzusetzen, damit die Familien entlastet werden", resümierte die ehemalige Bundestagsabgeordnete und Kreisrätin Dr. Dorothee Schlegel.

Auf der Tagesordnung standen noch Wahlen. Bei der Neuwahl des Kassierers wurde Horst Saling aus Höpfingen einstimmig gewählt. Außerdem wurden die Landesparteitagsdelegierten gewählt. Der kleine Landesparteitag findet am 6. Juli in Pforzheim statt und der ordentliche Landesparteitag am 12. Oktober in Heidenheim. Gewählt wurden dafür jeweils Michaela Neff, Georg Nelius (jeweils beide Mosbach), Markus Dosch (Buchen), Maike Hochstein, Benjamin Köpfle, Leon Köpfle (jeweils alle Osterburken), Karlheinz Graner (Haßmersheim), Naile Sulejmani-Hoppe (Mosbach) und Holger Schnebel (Obrigheim).