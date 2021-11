Buchen. (mb) Der Schul-, Kultur- und Partnerschaftsausschuss hat sich am Mittwochabend im Bürgersaal des Alten Rathauses vor allem mit dem Neubau des Ganztagsgymnasiums Osterburken (GTO) und der Sanierung eines Gebäudes der Zentralgewerbeschule Buchen befasst. Außerdem beschloss er, Sportgruppen und Vereine der Volks- und Chormusik zu fördern.

Bürgermeister Roland Burger wies in seinem Grußwort darauf hin, dass in Buchen 15 Schulen ansässig seien, darunter vier in der Trägerschaft des Landkreises. Außerdem erinnerte er an das Wirken von Barbier Baumann, der vor mehr als 150 Jahren im Bürgersaal sich zum "König der Barbiere" rasierte.

Der Termin für den symbolischen ersten Spatenstich zum Ersatzneubau des GTO steht fest: Am 29. März erwartet man zu dieser Zeremonie dem Anlass angemessen unter anderem Kultusministerin Theresa Schopper. Denn bei dem Neubau handelt es sich um die größte Einzelbaumaßnahme in der Geschichte des Neckar-Odenwald-Kreises. In gut zwei Jahren, also zu Beginn des Schuljahres 2024/2025, sollen Schüler und Lehrer in das neue Gebäude einziehen.

"Starke zwei Jahre Bauzeit – das ist ein sportliches Projekt", merkte Landrat Dr. Achim Brötel an. Diplom-Ingenieur Andreas Scholl vom beauftragten Architekturbüro Muffler Architekten aus Tuttlingen informierte über den aktuellen Stand. So arbeite man derzeit an der Werksplanung und habe die Erdarbeiten bereits europaweit ausgeschrieben. Demnächst werde dasselbe mit den Rohbauarbeiten geschehen. Scholl zeigte Pläne von dem terrassenartig angelegten Neubau und wies unter anderem auf die Dach-Fotovoltaikanlage hin. Diese erzeuge mehr Strom, als in dem Gebäude verbraucht werde.

Bedenken von Ausschussmitgliedern, dass derzeit herrschende Lieferengpässe den Baufortschritt verzögern könnten, wies der Architekt zurück. Denn man bestelle sechs bis acht Monate bevor man das Material benötige.

Außerdem nahm der Ausschuss den Bericht der Kreisverwaltung zur Schadstoffbelastung durch PCB (Polychlorierte Biphenyle) im Bestandsgebäude des GTO zur Kenntnis. Bei elf Raumluftmessungen im Juni 2020 habe man festgestellt, dass der zugelassene Höchstwert von 3000 Nanogramm pro Kubikmeter nicht überschritten worden sei. Die Werte hätten zwischen rund 66 und 1200 Nanogramm pro Kubikmeter gelegen. Bei einer weiteren Messung in etwas höher belasteten sieben Bereichen im Juni dieses Jahres habe sich ergeben, dass die Werte deutlich gesunken seien. Obgleich kein Handlungsbedarf bestehe, werde man durch Lüftung und häufige Reinigung der Räume, in denen der Wert über 300 Nanometer pro Kubikmeter liegt, ein mögliches Ansteigen der Werte zu verhindern versuchen. Für das zweite Halbjahr 2022 sind weitere Kontrollmessungen geplant.

Viel Lob von den Ausschussmitgliedern erhielt die Kreisverwaltung für ihre Maßnahmen zur Digitalisierung der kreiseigenen Schulen. So habe man im Rahmen des "Digitalpakt Schule" die Netzwerkverkabelung in den neun Schulen fast komplett erneuert oder erweitert. Die von den Schulen zum Austausch von Daten unterschiedlicher Endgeräte benötigten Switche hätten allerdings eine Lieferzeit von 150 Tagen. Nach den Angaben der Kreisverwaltung hat der Neckar-Odenwald-Kreis für rund 450.000 Euro fast 900 Endgeräte mit Aufbewahrungszubehör gekauft. Diese Investition finanzierte er komplett durch Fördermittel des "DigitalPakt Schule".

Mit Mitteln aus dem "Unterstützungsprogramm Schulbudget Corona" schaffte der Landkreis weitere 60 mobile Endgeräte an. Dafür erhielt er rund 122.000 Euro an Zuschuss; rund 4500 Euro bezahlte man aus dem Schulbudget. Außerdem nimmt der Landkreis an einem Förderprogramm teil, nach dem er für die Jahre 2021 und 2022 rund 220.000 Euro erhält. Mit diesen will er zwei Personalstellen für die Administration von Netzwerken finanzieren. Man konnte zum 1. Dezember jedoch nur eine der beiden Stellen besetzen.

Außerdem hat der Landkreis im Rahmen eines weiteren Förderprogramms insgesamt 448 Notebooks und Tablets mit Zubehör bestellt. Diese sollen als Leihgeräte den Lehrkräften zur Verfügung gestellt werden. Diese Anschaffung wird mit rund 235.000 Euro gefördert.

Fachdienstleiter Dietmar Gehrig berichtete über die Sanierung des Gebäudes D der Zentralgewerbeschule Buchen. Diese soll Mitte Dezember abgeschlossen sein. Für rund 2,3 Millionen Euro hat der Landkreis die Außenhülle des fast 50 Jahre alten Gebäudes renoviert. Dafür hat er einen Landeszuschuss von rund 850.000 Euro erhalten. Die Stahlbetonoberflächen seien extrem beschädigt gewesen. Außerdem tauschte man die Fenster aus, erneuerte das Flachdach und tauschte defekte Lichtkuppeln aus. Auch die Klassenräume wurden auf einen neuen Stand gebracht.

Außerdem beschloss der Ausschuss, Sportgruppen mit überregionaler Ausrichtung, die kreiseigene Sporthallen benutzen, für das Jahr 2020 mit rund 10.000 Euro zu fördern. Dieser Betrag deckt sich mit den Nutzungsgebühren, die die Vereine für die Nutzung der Hallen zu entrichten haben. Außerdem erhalten fünf Verbände der Volks- und Chormusik insgesamt einen Jahreszuschuss in Höhe von 12.000 Euro.