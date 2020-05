Buchen. (ahn) Rund 5000 Mund-Nasen-Schutzmasken haben Sonja Egenberger und ihre Mitarbeiterinnen von "Sonjas Nähwelt" in letzter Zeit gefertigt. Wie sie das gemeistert haben und wie man als Brillenträger am besten eine Maske trägt, darüber gibt Sonja Egenberger gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung Auskunft.

"Inzwischen hat die Nachfrage nach fertigen Masken etwas nachgelassen", sagt sie. Dafür würden jetzt viele Kunden selbst nähen. "Das heißt, dass die Nachfrage nach Stoff und Gummiband in die Höhe geschnellt ist."

Unter den Kunden, die in der letzten Zeit den kleinen schmucken Laden in der Haagstraße überrannt haben, sind nicht nur Stammkunden, wie Egenberger berichtet: "Definitiv kommen jetzt Menschen in meinen Laden, die ich noch nie gesehen habe."

Zur Bewältigung dieses Ansturms steht ihr bewährte Hilfe zur Seite. "Meine zwei Mitarbeiterinnen und eine Praktikantin unterstützen mich. Und meine Tochter Janina von ,Backstage-Hairdesign‘ hat auch noch mitgeholfen, da ihr Friseursalon ja erst am Montag wieder öffnen durfte."

Die Fertigung einer Maske dauert ungefähr zehn Minuten. "Man muss ja alles vorbereiten: Stoff reißen, Gummi schneiden und feststecken, Draht schneiden und letztendlich nähen", erklärt die Selbstständige.

Viel Zeit gehe auch für das Umfädeln der Maschine drauf. "Wir nähen ja nicht nur weiße Masken, sondern der Stoff wird je nach Kundenwunsch ausgesucht. Da kann es schon einmal vorkommen, dass, wenn ein Kunde zehn Masken in zehn unterschiedlichen Designs bestellt, ich auch zehnmal umfädeln muss. Da wir nach Bestelleingang fertigen, kann ich auch nicht erst alle blauen und dann alle roten usw. nähen."

Für Extrawünsche bleibt da keine Zeit – auch wenn es Anfragen gibt: "Sonderanfertigungen kann ich leider auf Grund des Zeitmangels nicht machen. Wir kommen kaum mit den normalen Masken nach, und die Leute müssen sich etwas in Geduld üben. Für Firmen haben wir aber schon Masken bestickt. Das ist dann aber schon eine Sonderanfertigung und vor allem viel zeitintensiver."

Doch es herrscht nicht nur Mangel an Zeit, wie Egenberger informiert: "Zurzeit ist es extrem schwierig, an Stoff oder Gummiband zu kommen. Man wartet über zehn Tage und bekommt am Ende doch nicht das, was man bestellt hat. Gummiband habe ich jetzt schon über 10.000 Meter bestellt, und die Nachfrage hört nicht auf. Stoff ist auch bestellt, und ich hoffe, dass er diese Woche endlich geliefert wird."

Im Laufe der Zeit hat man bei "Sonjas Nähwelt" die Produktpalette erweitert. Zuerst habe man nur selbst genähte Masken nach einem selbst ausgedachten Muster genäht. Jetzt habe Egenberger aber noch Einmalmasken und Masken für Allergiker sowie Bandanas, also Schlauchschals, dazugekauft.

Außerdem ist man bemüht, die Kinderkrankheiten abzustellen und die Produkte immer weiter zu perfektionieren: "Wir haben unsere Masken stetig verbessert. Am Anfang war der Draht an der Nase zu dünn, jetzt haben wir einen dickeren, so dass er nicht mehr durch den Stoff stechen kann. Wir haben jetzt breiteren Draht bestellt, aber der kommt auch wieder nicht bei. Auch hatten wir am Anfang einen breiteren Gummi, was leider nicht so ideal war. Mittlerweile haben wir einen weichen, dünnen, rundgewebten Gummi, der kaum zu spüren und sehr angenehm ist."

Und wie kann man am besten das Beschlagen der Brille vermeiden? "Man muss den Draht ganz dicht entlang der Nase der Gesichtsform anpassen, dann geht es. Ich habe ja selbst das gleiche Problem und komme gut zurecht."

Womit sich Sonja Egenberger noch nicht so richtig mit anfreunden will, ist, den ganzen Tag über die Maske tragen zu müssen. "Ich werde und möchte mich gar nicht daran gewöhnen. Da wir ständig im Laden rumflitzen, kommt man da ganz schön ins Schwitzen und muss auch schon einmal nach hinten, um die Maske abzusetzen und mal tief Luft zu holen."

Tief Luft zu holen und sich dabei entspannt zurückzulehnen, ist allerdings gerade bei "Sonjas Nähwelt" nicht in Aussicht. Vor allem, weil Inhaberin Sonja Egenberger vorhat, umzuziehen, denn der Laden in der Haagstraße wird so langsam zu klein. Voraussichtlich im Juni geht es in das neue Zuhause Am Ring neben der Bäckerei Schmitt. Dort gibt es dann genug Platz für das Angebot, das man erweitern will und das man auch "entsprechend präsentieren" will. "Ich hoffe, dass uns die Stamm- und auch neue Kunden folgen", so Sonja Egenberger abschließend.