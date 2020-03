Buchen.(mami) Es geistert wie ein Phantom durch die Buchener Wälder: Das weiße Damwild, das vor zwei Jahren aus einem Gehege in Stürzenhardt "ausgebüxt" ist, sorgt immer wieder für Überraschungen und Spekulationen über seine Herkunft. Beobachter sind begeistert, wenn sie das schneeweiße Tier zu Gesicht zu bekommen – so auch der Buchener Hobby-Fotograf Andreas Schneider, der es schaffte, eines der seltenen Bilder von der Damwildkuh zu schießen.

In der Tat ist ein weißes Damwild eher selten, aber nicht so selten und einzigartig, wie man vielleicht glauben mag. Immer wieder tauchen in Deutschland weiße Vertreter dieser Art auf, im Normalfall aber nur in Wildgehegen. Das Damwild ist in deutschen Wäldern nämlich gar nicht beheimatet.

Gerd Knotz, dem das Tier vor zwei Jahren entwischte, geht davon aus, dass es sich um seinen entlaufenen Schützling handelt: "Es kehrt immer wieder zum Gehege in Stürzenhardt zurück, gerade in der Brunftzeit", erklärt er. Und weiter: "Wenn die den Dreh einmal raushaben, wie sie durch den Zaun schlüpfen können, dann sind sie immer wieder weg und kommen auch immer mal wieder zurück."

Auch wenn das Tier eine Seltenheit und mit seiner auffälligen Fellfarbe ein echter Blickfang ist, sieht Knotz das frei herumlaufende Wild kritisch. Aus mehreren Gründen sei das Damwild in den Wäldern nämlich nicht erwünscht. "Das heimische Rehwild pflückt sich zum Beispiel nur das Beste von den Hecken und Sträuchern und zieht dann weiter.

Außerdem trennen sich die Rehe nach einer gewissen Zeit und sind dann meistens alleine unterwegs. Das Damwild aber nimmt alles mit, was gerade vor ihm liegt", erläutert er. Heißt: Das nicht heimische Tier nimmt Einfluss auf das Öko-System und gefährdet damit auch die heimischen Tierarten.

Knotz macht sich aber auch Sorgen wegen der Verkehrssicherheit. "Wenn die Leute durch einen Wald fahren, dann rechnen die meisten damit, dass ein Reh auf die Straße springen kann. Aber mit einem weißen Tier rechnet doch niemand, und dann besteht die Gefahr, dass die Autofahrer erschrecken, was die ganze Situation noch gefährlicher macht."

Er ist der Meinung, dass – so schön das Tier auch ist – es am besten sei, wenn es geschossen würde. Aus den vorher aufgeführten Gründen und "weil ich nicht weiß, ob es während der Brunftzeit im Gehege gedeckt wurde". Wenn das der Fall sei, kann es sein, dass in Zukunft eine ganze Gruppe Damwild durch die Wälder streift. "Und wenn die auf einem Acker mit Essbarem auftauchen, machen die den platt, da verstehe ich jeden Landwirt, der sich beschwert", führt er weiter aus.

Aber die Jäger im Kreis erschießen es nicht, auch wenn sie es öfter zu Gesicht bekommen. Unter Jägern rankt sich nämlich ein Mythos um die Tiere: Wer ein weißes Damwild schießt, der wird kurz darauf angeblich selbst sterben. Knotz: "Ich selbst kann es nur in meinem Gehege schießen, außerhalb habe ich keine Erlaubnis. Aber dort wird zum Teil aus Aberglauben nicht geschossen."

Solange dieser Mythos noch in den Köpfen der Jäger verankert ist, kann das Phantom also weiterhin unbehelligt durch die Wälder um Buchen streifen.